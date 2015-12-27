حماسه ۹ دی لبیک به ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردارجهانبخش کرمی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به نقش رسانه ها در جنگ نرم دشمن اشاره کرد و افزود: رسانه ها در صف مقدم مقابله با جنگ نرم دشمن هستند.

وی اظهار کرد: رسانه ها رزمندگان مقابله با جنگ نرم دشمن هستند.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان به حماسه ماندگار ۹ دی اشاره کرد و گفت: ۹ دی ماه حماسه تاریخی است و این حماسه همانند پیروزی انقلاب اسلامی شیرینی خاصی به همراه داشت.

سردار کرمی تاکید کرد: حماسه ۹ دی لبیک به ولایت و میثاق با شهدا و ولایت رهبری بود.

وی تصریح کرد: حماسه ۹ دی ماه با مدیریت و رهبری مقام معظم رهبری ماندگار شد و این حضور پر شور مردم باعث خنثی شدن فتنه بعد از انتخابات ۸۸ شد.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان ۹ دی ماه را روز بصیرت اعلام کرد و گفت: دشمنان در تمام مقتضیات زمانی در صدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران هستند ولی هرگز موفق نمی شوند. امروز هم مردم، باید بصیرت و هوشیاری خود را در مقابله با برنامه های شوم نشان دهند.