«کتاب بوی گل محمدی» در دسترس همگان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه کشوری مهد قرآن در آستانه هفدهم ربیع الاول سالروز میلاد با سعادت و خجسته فخر عالم هستی رحمه للعالمین پیامبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه وآله وسلم) کتاب ارزنده و فاخر «بوی گل محمدی"»را منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه مهد قرآن این کتاب مشتمل بر یکصد و هشتاد موضوع از سیره نبوی در ابعاد اخلاقی، اجتماعی، شیوه برخورد با رویدادهای مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی، سرمشق و نمونه برای استفاده همه اقشار جامعه می‌باشد.

بنا بر این گزارش «بوی گل محمدی» گزیده از سنت های پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) در زندگی شخصی و امور اجتماعی است که از کتاب ارزشمند «سنن النبی (ص)» تألیف علامه محمد حسین طباطبائی (ره) گزینش و انتخاب شده است.

بر پایه این گزارش مطالب پر ارزش کتاب دور از تکرار، گلچین و با قلم روان و شیوای استاد رضا شیرازی ویرایش و در اختیار علاقمندان به اسلام و عاشقان حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) قرار گرفته است.

گزارش روابط عمومی حاکیست سازمان ها، نهادها، مؤسسات و مراکز فرهنگی کشور می‌توانند جهت تهیه این کتاب با طرح ۵۰ سؤال و پاسخنامه به انتشارات مؤسسه مهد قرآن و شماره ۳۳۵۲۲۵۰۰ تماس حاصل نمائید.