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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳

به همت مؤسسه مهد قرآن؛

«کتاب بوی گل محمدی» در دسترس همگان قرار گرفت

«کتاب بوی گل محمدی» در دسترس همگان قرار گرفت

کتاب بوی گل محمدی به همت موسسه کشوری مهد قرآن منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه کشوری مهد قرآن در آستانه هفدهم ربیع الاول سالروز میلاد با سعادت و خجسته فخر عالم هستی رحمه للعالمین پیامبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه وآله وسلم) کتاب ارزنده و فاخر «بوی گل محمدی"»را منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه مهد قرآن این کتاب مشتمل بر یکصد و هشتاد موضوع از سیره نبوی در ابعاد اخلاقی، اجتماعی، شیوه برخورد با رویدادهای مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی، سرمشق و نمونه برای استفاده همه اقشار جامعه می‌باشد.

بنا بر این گزارش «بوی گل محمدی» گزیده از سنت های پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) در زندگی شخصی و امور اجتماعی است که از کتاب ارزشمند «سنن النبی (ص)» تألیف علامه محمد حسین طباطبائی (ره) گزینش و انتخاب شده است.

بر پایه این گزارش مطالب پر ارزش کتاب دور از تکرار، گلچین و با قلم روان و شیوای استاد رضا شیرازی ویرایش و در اختیار علاقمندان به اسلام و عاشقان حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) قرار گرفته است.

گزارش روابط عمومی حاکیست سازمان ها، نهادها، مؤسسات و مراکز فرهنگی کشور می‌توانند جهت تهیه این کتاب با طرح ۵۰ سؤال و پاسخنامه به انتشارات مؤسسه مهد قرآن و شماره ۳۳۵۲۲۵۰۰ تماس حاصل نمائید.

 

 

کد مطلب 3010467
خداداد خادم

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