کنفرانس وحدت؛ راه خروج جهان اسلام از بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن اختری، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) مهم ترین دستاورد مجمع جهانی تقریب مذاهب را مبنی بر پیدا کردن راهکارهایی به منظور مقابله با تحرکات تفرقه افکنانه دانست و گفت: «امروز شاهد هستیم برخی علما و مفتی های برخی فرق اسلامی بر طبل تفرقه و اختلاف می کوبند و با این دیدگاه ها تلاش دارند فتنه ای در میان مسلمین ایجاد کنند و مقابله با این گروه ها از دیگر اهداف این کنفرانس خواهد بود.»

این عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن ابراز امیدواری از شرکت علمای بزرگ جهان اسلام، افزود: «کنفرانس تا روز دوشنبه ادامه دارد و در روز سه شنبه با حضور امام خامنه ای در بعد از ظهر به کار خود پایان می دهد و بیش از ۳۵ کشور نیز در این کنفرانس شرکت کرده اند.»

حجت الاسلام اختری وحدت را امری الهی و مورد تاکید قرآن کریم دانست و گفت: «از زمان حضرت امام-ره- تا امروز از سوی مقام معظم رهبری، وحدت بارها توضیح داده شده است... که اگر با هم متحد شویم، یک قدرت بزرگ اسلامی تشکیل خواهد شد.»

وی سرمایه گذاری دولت ها را لزوم وحدت سیاسی خواند و تصریح کرد: «دولت ها خواهان این مسئله نبودند؛ واِلا می بینیم اعراب و اروپاییان اتحادیه ای به معنای سیاسی برای خود تشکیل داده اند.»

پرچم اسرائیل را کندیم و پرچم فلسطین را برافراشتیم

حجت الاسلام اختری بر لزوم کنار گذاشتن اختلافات تاکید کرد و گفت: «وحدت امری تعریف شده است و تاکنون نیز بدنبال آن هم بوده اند و پیشرفت های بسیار خوبی در این زمینه بدست آمده؛ اما دشمنان در جبهه های مختلف با ما مقابله می کنند و وحدت آنگونه که ما می خواهیم محقق نمی شود.»

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به جای گذاری پرچم فلسطین به جای رژیم صهیونیستی از سوی جمهوری اسلامی ایران و دایر شدن سفارت فلسطین، ادامه داد: «آنگونه که ما کنار فلسطین ایستاده ایم، دیگر کشورها حاضر به این کار نشدند و پرچم دوستی با اسرائیل را برافراشته اند. همین عربستان که جنایت ها علیه یمن می کنند، از نظر مالی به غزه کمک نکرد.»

حجت الاسلام اختری همچنین از عوامل بحران زا سخن گفت: «جای تاسف است که امروز شاهد درگیری ها و کشتار در نقاط مختلف دنیا هستیم؛ خاصه در منطقه اسلامی. بعنوان مثال در میانمار به گونه ای علیه مسلمانان اقدام می شود، در پاکستان و افغانستان مردم به خاک و خون کشیده می شوند و در سوریه، عراق، یمن و نیجریه به گونه ای دیگر...»

وی با بیان این مطلب افزود: «عامل اصلی این اقدامات سیاسی و سیاست گذار آن نیز، انگلیس جنایت کار است؛ چون برای جهان اسلام برنامه ریزی کرده اند که امروز عملیاتی می شود.»

گفت وگو و روشنگری راهی برای مقابله با اختلاف افکنی!

حجت الاسلام اختری گفت: «آن ها اسرائیل را در منطقه حمایت کردند و امام-ره- فرمودند این غده سرطانی را در منطقه کاشتند؛ برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان!»

وی جهل و تعصب کور در میان برخی گروه ها را موجب افزایش شعله های اختلاف دانست و این مسائل را ناظر بر جاهلیت اعراب صدر اسلام تا زمان اباعبدالله الحسین(ع) دانست.

حجت الاسلام اختری بصیرت افزاییِ مورد تاکید مقام معظم رهبری را از جمله راه های مقابله ای خواند و افزود: «این یعنی آگاه و روشن سازی مردم تا از جهل خارج شوند. کسی که خود را عالم می داند می گوید قرآن شیعه با قرآن سنی ها فرق دارد؛ درحالیکه صداوسیما همواره تلاوت قرآن را پخش می کند.»

عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی عامل دیگر را قدرت طلبی عنوان کرد و گفت: «این مسئله امروز نیز وجود دارد؛ شما از هر تحلیلگر [با هر قومیت و نژاد] بپرسید دولت عربستان برای چه به یمن حمله کرده است؟ سعودی ها به خاطر قدرت طلبی خود این بحران را ایجاد کرده اند.»

حجت الاسلام اختری راه مقابله با این بحران ها را ناظر بر گفت وگو، تبیین و روشنگری مواضع و کاهش اختلافات دانست و گفت: «هم اینک روشی که بیشتر بدان پایبند بوده ایم، گفت وگو و نشست های علمی است. همچنین برگزاری کنفرانس های وحدت منجر می شود بدنبال راه هایی حرکت کنیم که [اسلام] را از این بحران ها خارج کنیم.»

در کنار وحدت باید مقاومت را نیز مدنظر قرار داد

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محمود رضا قاسمی با اشاره به گستردگی تفرقه های جهان اسلام از سوی دشمنان در دوران فعلی، تصریح کرد: «نظام سلطه جریان بیداری اسلامی را به سمت و سویی که خواست هدایت کرد و در این دوران متاسفانه شاهد هستیم که مسلمین به جان هم افتاده اند.»

این استاد دانشگاه تهران گفت: «حضرت آقا فرمودند دنیای اسلام یک نسخه دارد و آن، وحدت است... یعنی در مجموع می بینیم بحث وحدت آبشخور مسائل مختلف است که باید روی اولویت ها و نقاط قوت تاکید شود.»

حجت الاسلام قاسمی اهل بیت(ع) عصمت و طهارت را مصداق نقطه قوت وحدت نامید و افزود: «اهل بیت-ع- در دنیای اسلام محور وحدت هستند و باید کارهای بیشتری روی این قضیه صورت گیرد. این در حالی است که برای برخی کشورهای اسلامی اهمیت ندارد که رژیم صهیونیستی کودکان را می سوزاند که اگر وحدت اعتقادی وجود داشت، این چالش ها را در دنیا اسلام شاهد نبودیم.»

وی با نگاهی مثبت به کنفرانس وحدت اسلامی، اعلام کرد: «امروز نفوذ امریکا از طریق شبکه های مختلف مجازی در داخل منازل ایجاد شده... و [در این میان] تنها راه پیشِ رو وحدت است.»

حجت الاسلام قاسمی گفت: «سرایت وحدت به بدنه جامعه امکان پذیر است؛ تا کنون اقدامات خوبی صورت گرفته ولی دشمنان نیز در حال انجام کارهایی هستند و ما باید توجه کنیم در کنار وحدت باید به بحث مقاومت نیز توجه کنیم.»

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین دشمن شناسی را دیگر راهکار تسری وحدت خواند که به منظور مقابله با شبهه پراکنی دشمن مورد بهره برداری قرار می گیرد.

علما؛ سدی در برابر تفرقه!

همچنین سیدمحمدابراهیم موسوی در خصوص نقش علمای جهان اسلام در برابر اقدامات تفرقه افکن، اظهار کرد: «ما ۲۸ کنفرانس وحدت برگزار کرده ایم که نشان می دهد نفس موضوع وحدت برای نظام مهم است، اراده مسئولان در پشت این مسئله است و این وحدت قابل اجرا شدن است.»

دبیر مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام با اعلام اینکه تعریف جامعی از وحدت در دست نداریم، گفت: «در تعریف وحدت، جایگاه علما مهم ترین نقش را داراست؛ چنانچه شاهد هستیم بیانات و اقداماتی صورت می گیرد که مخالف وحدت است؛ بنابراین علما بی تردید نقشی مهم در تعریف و پرچم داری وحدت خواهند داشت.»

موسوی بر لزوم تبیین شاخص های وحدت در جامعه اسلامی تاکید کرد و افزود: «آیا این مسئله در بدنه جامعه به گفتمان تبدیل شده؟ که اگر به یک باور اجتماعی تبدیل شود، می توانیم به خارج نیز تعریف نظام را ارائه دهیم و بسیاری از کسانی که در جهت تفرقه حرکت می کنند، اقدامات سوء را به حساب نظام نمی گذارند.»

وی با اشاره به عملکرد ضعیف تبدیل گفتمان به عمل گفت: «گفتمان زمانی موثر است که بدنه اجتماعی را با خود همراه سازد و مهم این است که چنین تفکری تسری یابد.»

موسوی اذعان داشت: «مقام معظم رهبری به شدت بر تبیین منشور اتحاد و وحدت تاکید داشتند؛ وحدت دو بعد خارجی و داخلی دارد و باید دید در داخل چه اقداماتی بایستی اجرایی شود تا در میان امت اسلام وحدت برقرار شود!»