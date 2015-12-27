تدوین بخشنامه جدید تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحیدی از تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد از پیمانی به رسمی آزمایشی و قطعی خبر داد و گفت: بخشنامه ای در این خصوص تدوین شده که پس از ابلاغ آن فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی آغاز می شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم تبدیل وضعیت تمامی اعضای هیات علمی این دانشگاه تا مهرماه ۹۵ به پایان برسد.

مدیر کل امور هیات علمی دانشگاه آزاد با اشاره به آغاز ثبت نام متقاضیان برای فراخوان جذب هیات علمی در این دانشگاه، گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت معاونت آموزش، به نشانی jazb.iau.ir ثبت نام خود را تکمیل کنند.

وحیدی افزود: در این فراخوان حدود ۳ هزار و ۷۰۰ تقاضا برای جذب هیات علمی از واحدهای دانشگاهی ثبت شده است که در مجموع ۳ هزار و ۵۰۰ نفر پذیرفته می شوند.

وی بیان داشت: طبق برنامه ریزی های کلان دانشگاه آزاد باید سالانه حدود ۵ هزار نفر عضو هیات علمی جدید در این دانشگاه جذب شوند که این روند در سالهای ۹۲ و ۹۳ به کندی صورت گرفت اما در سال های ۹۳ و ۹۴ تا حد بسیاری این فرایند تسریع شده است به گونه ای که در سال جاری حدود هزار و ۷۰۰ نفر جذب شدند.

مدیر کل امور هیات علمی دانشگاه آزاد تصریح کرد: در حال حاضر بررسی پرونده ارتقای اعضای هیات علمی از مربی به استادیاری طی ۱۵ روز انجام می شود و ارتقا از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی کمتر از ۶۰ روز از زمان ارسال به اداره کل امور هیات علمی سازمان صورت می پذیرد به گونه ای که در حال حاضر تعداد کمتر از ۵۰ پرونده در نوبت ۱۱ کمیسیون تخصصی سازمان مرکزی قراردارد.

وحیدی همچنین از تدوین آیین نامه ماموریت و نقل و انتقال اعضای هیات علمی خبر داد و گفت: این آیین نامه در حال تدوین است و در آن اختیارات بسیار زیادی در خصوص ماموریت و نقل و انتقال اعضای هیات علمی به صورت درون استانی به استان های مربوطه واگذار شده است.