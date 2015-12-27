کشف دو تن جگر و سنگدان مرغ تاریخ مصرف گذشته در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بهمنش صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: طی بازدید مشترک دامپزشکی و تعزیرات حکومتی در شب گذشته، از یکی از سردخانه های شهر یاسوج این میزان جگر و سنگدان تاریخ مصرف گذشته کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: این دو تن جگر و سنگدان تاریخ مصرف گذشته پس از انجام تشریفات قانونی معدوم می شود.

بهمنش اظهار کرد: اگر این میزان جگر و سنگدان تاریخ مصف گذشته کشف نمی شد چه بسا وارد بازار شده و مشکلات عدیده ای ایجاد می کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان ضمن تقدیر از حمایت های تعزیرات حکومتی استان از آمادگی دستگاه خود برای برقراری کشیک های شبانه در سایر مراکز عرضه بالاخص کشتارگاه های استان خبر داد.

بهمنش اظهار داشت: بازرسین این سازمان به صورت مستمر بر کشتارگاههای دام و طیور در این استان نظارت می کنند.