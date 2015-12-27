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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۴۳

در ۸ ماهه نخست سال جاری انجام شد؛

کسب ۴۰ مدال ورزشکاران البرزی درمسابقات برون مرزی

کسب ۴۰ مدال ورزشکاران البرزی درمسابقات برون مرزی

کرج- معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز گفت: از ابتدای سال ۹۴ تاکنون ورزشکاران البرز موفق به کسب ۴۰ مدال برون مرزی در رقابت های بین المللی، جهانی و آسیایی شده اند.

نادر وادی خیل در گفتگو با مهر، اظهار کرد: در همین مدت ۲۳۳ ورزشکار این استان با موفقیت در مسابقات کشوری و انتخابی به تیم های ملی کشورمان دعوت شده اند.

 وی افزود: استان البرز در موضوع حضور ورزشکارانش در رویدادهای کشوری نیز بسیار فعال نشان داده است به نحوی که  بیش از ۱۰۰۰ نفر در مسابقات کشوری در ۸ ماهه اول امسال شرکت کرده اند و عناوین متعددی نیز ماحصل این حضور پررنگ بوده است.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل راه اندازی پایگاه قهرمانی و استعدادیابی استان را یکی از مهم ترین کارهای صورت گرفته در ورزش استان دانست و گفت: این پایگاه می تواند قهرمانان زیادی را معرفی کرده و تاثیر بسزایی در رشد و پیشرفت ورزش استان بگذارد و به طور حتم برکات این حرکت علمی را در آینده خواهیم دید.

وی بحث حمایت از قهرمانان را یکی از چالش های جدی ورزش البرز عنوان کرد و گفت: علیرغم آنکه اولین استانی هستیم که طرح حمایت از قهرمانان را در شورای عالی ورزش مصوب کردیم اما در این زمینه فاقد منابع و قوانین لازم هستیم و این کاستی سبب شده نتوانیم آن طور که شایسته است به وظیفه مان نسبت به ورزشکاران و قهرمانان عمل کنیم.

وادی خیل در پایان افزود: در حال پیگیری و عملیاتی کردن طرحی هستیم که در قالب آن از ورزشکارانی که شانس حضور در المپیک دارند حمایت ویژه ای صورت گیرد و آنها با روحیه ای مضاعف راهی بزرگترین رویداد ورزشی جهان شوند.

کد مطلب 3010477

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