برنامه های ستاد مردمی ۹ دی در نیشابور تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ابوالفضلی روز یکشنبه در تشریح برنامه های ستاد مردمی حماسه ۹ دی بیان کرد: اعزام مبلغان بصیرتی به منظور تحلیل مباحث ۹ دی در مساجد، برپایی همایش بررسی سناریوهای آمریکا در توسعه نفوذ پس از توافق و اجتماع بزرگ مردمی در پاسداشت حماسه ملی ۹دی با شعار «خط حضور سد نفوذ» در شامگاه چهارشنبه ۹دی در مسجد امام حسین (ع) این شهرستان از محور های مهم برنامه های این ستاد مردمی است.

وی گفت: برگزاری مسابقات ورزشی جام بصیرت واکران فیلم های جشنواره عمار درسطح پایگاه مقاومت بسیج از برنامه هایی است که با شعار «خط حضور، سد نفوذ» در این شهرستان دنبال می شود.

وی فضاسازی سطح شهرستان با استفاده از پوستر و پارچه نویسی در اهمیت روز ۹ دی و همچنین برگزاری همایش بزرگ پیشکسوتان جهاد و شهادت، برپایی همایش بسیجیان بخش زبرخان، برگزاری دو یادواره شهدا در حصار و چناران زبرخان را از دیگر برنامه های تدارک دیده شده در این راستا عنوان کرد.

وی افزود: پاسداشت شهدای فتنه سال ۸۸ و قیام مردمی ۹ دی، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورکشاپ های هنری، برگزاری سه نمایشگاه پوستر ۹دی، برگزاری جام والیبال و افتتاح جشنواره مردمی فیلم عمار با حضور دکتر محمد صادق کوشکی و حاج عظیم ابراهیم پور در روز جمعه ۱۱دی ماه در فرهنگسرای سیمرغ از دیگر برنامه های این ستاد مردمی و به همین مناسبت است.