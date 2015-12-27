خسرو ابراهیم به عنوان نماینده فنی فیزو معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، با توجه به معرفی نمایندگان ورزش دانشگاهی ایران برای حضور در کمیته‌های فیزو و پیگیری‌های بعمل آمده از سوی مسئولان فدراسیون، طی حکمی از سوی فدراسیون جهانی ورزش‌های دانشگاهی ( فیزو ) خسرو ابراهیم از مدرسان دانشگاهی تربیت بدنی ایران و از مدرسان بین المللی فدراسیون جهانی والیبال به عنوان نماینده فنی فدراسیون جهانی و نایب رئیس کمیته فنی رقابت‌های والیبال بیست و نهمین دوره یونیورسیاد جهانی دانشجویان انتخاب شد. این رقابت‌ها قرار است تابستان سال ۲۰۱۷ به میزبانی کشور چین تایپه برگزار شود.

در بخشی از حکم دکتر ابراهیم آمده است : از کاندیداتوری شما برای کسب کرسی بسیار خوشحال و مطمئن هستیم که تجربه شما برای کمیته برگزاری یونیورسیاد تابستانی بعدی و توسعه ورزش والیبال در فیزو بسیار ارزشمند خواهد بود.

مدرس FIVB ، رئیس سازماندهی تیم‌های ملی والیبال ایران، استاد و رئیس دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی و گیلان، مدرس فدراسیون جهانی والیبال، حضور در رقابت‌های بین المللی ورزشی نظامی تهران درسال ۱۹۶۸ و کسب عنوان اول، حضور در پنجمین دوره مسابقات آسیایی بانکوک تایلند و کسب عنوان سوم، از جمله سوابق خسرو ابراهیم است.