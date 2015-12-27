  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۳۷

از سوی فدراسیون جهانی دانشجویان؛

خسرو ابراهیم به عنوان نماینده فنی فیزو معرفی شد

خسرو ابراهیم به عنوان نماینده فنی فیزو معرفی شد

خسرو ابراهیم از سوی فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی جهان( فیزو) به عنوان نماینده فنی فدراسیون جهانی و نایب رئیس کمیته فنی رقابت‌های والیبال یونیورسیاد در سال 2017 معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، با توجه به معرفی نمایندگان ورزش دانشگاهی ایران برای حضور در کمیته‌های فیزو و پیگیری‌های بعمل آمده از سوی مسئولان فدراسیون، طی حکمی از سوی فدراسیون جهانی ورزش‌های دانشگاهی ( فیزو ) خسرو ابراهیم از مدرسان دانشگاهی تربیت بدنی ایران و از مدرسان بین المللی فدراسیون جهانی والیبال به عنوان نماینده فنی فدراسیون جهانی و نایب رئیس کمیته فنی رقابت‌های والیبال بیست و نهمین دوره یونیورسیاد جهانی دانشجویان انتخاب شد. این رقابت‌ها قرار است تابستان سال ۲۰۱۷ به میزبانی کشور چین تایپه برگزار شود.

در بخشی از حکم دکتر ابراهیم آمده است : از کاندیداتوری شما برای کسب کرسی بسیار خوشحال و مطمئن هستیم که تجربه شما برای کمیته برگزاری یونیورسیاد تابستانی بعدی و توسعه ورزش والیبال در فیزو بسیار ارزشمند خواهد بود.

مدرس FIVB  ، رئیس سازماندهی تیم‌های ملی والیبال ایران، استاد و رئیس دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی و گیلان، مدرس فدراسیون جهانی والیبال، حضور در رقابت‌های بین المللی ورزشی نظامی تهران درسال ۱۹۶۸ و کسب عنوان اول، حضور در پنجمین دوره مسابقات آسیایی بانکوک تایلند و کسب عنوان سوم، از جمله سوابق خسرو ابراهیم است.

کد مطلب 3010482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها