نانوپودری که استحكام پلیمر را ۱۰ برابر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رضایی آبادچی مجری طرح «ساخت مواد نانوپودری» درباره روند ساخت این ماده جدید گفت: مواد پلیمری در ساخت مواد مختلف همچون قطعات خودرو یا هواپیما كاربرد گسترده ای دارند ولی نقطه ضعف اصلی این مواد، استحكام ضربه پایین آنهاست كه ما برای جبران این نقطه ضعف، نسبت به ساخت نانوپودرهای «الاستومری» اقدام كردیم.

وی درباره دیگر مزایای این ماده گفت: با استفاده از این نانوپودرها علاوه بر افزایش استحكام ضربه، سبكی بسیار خوبی نیز به دست می آید به این معنی كه وزن مواد را به شدت كم می كند.

رضایی ادامه داد: مثلا نانوپودرهای الاستومری در مقایسه با آلومینیوم، تقریبا ۴ برابر سبک تر هستند كه این ویژگی در ساخت وسایلی همچون سپر اتومبیل یا پره توربین بادی اهمیت و كاربرد زیادی دارد و البته در ساخت پنجره های «یو پی وی سی» نیز می توان از این خاصیت بهره گرفت.

وی تصریح كرد: این ماده، مشابه خارجی نیز ندارد و ما در ساخت آن از منعطف ترین ماده ای كه قادر به بالا بردن استحكام است استفاده كرده ایم.

رضایی به ذكر یكی دیگر از مزیت های این ماده جدید پرداخت و گفت: این مواد، جدا از استحكام بالا و سبكی بسیار خوب، مصرف درصد مواد سازنده را نیز كاهش می دهد مثلا در سپرهای اتومبیل تا ۴۰ درصد از مواد لاستیكی استفاده می شود كه ۵ تا ۱۰ درصد نانوپودر می تواند جایگزین آن شود و همان كار را برای ما انجام دهد.

رضایی درباره قیمت این مواد جدید نیز گفت: نانوپودرهای الاستومری تقریبا با مواد لاستیكی، قیمت یكسانی دارند و درعین برخورداری از ویژگی های مطلوب تر، گران تر تمام نمی شوند.

طرح تحقیقاتی تهیه مواد نانوپودرهای الاستومری با تلاش مجید رضایی آبادچی و اعظم جلالی آرانی عضو هیات علمی دانشكده پلیمر دانشگاه صنعتی امیركبیر به ثمر نشسته است. درحال حاضر نمونه آزمایشگاهی این نانوپودرهای الاستومری ساخته شده و به عنوان اختراع ثبت شده است. «تهیه نانو پودرهای الاستومری به عنوان ابرچقرمه کننده» در یازدهمین جشنواره ملی ایده‌های برتر به عنوان «ایده برگزیده» و همچنین به عنوان «طرح برتر استان تهران» معرفی و تقدیر شد.