به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بشارتیان صبح یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه برق‌رسانی به ایستگاه مخابراتی زفره اظهار داشت: با احداث ۱۱ هزار متر شبکه هوایی ۲۰ کیلوولت، ۸۰۰ متر شبکه زمینی ۲۰ کیلوولت و نصب یکدستگاه ترانسفورماتور ۵۰ کیلووات ایستگاه مخابراتی در حال ساخت زفره به شبکه سراسری برق شهری متصل شد.

وی در تشریح اهمیت پروژه ایستگاه مخابراتی زفره افزود: با بهره‌برداری از این ایستگاه مخابراتی که بیست هفتمین ایستگاه مخابراتی منطقه اصفهان است، ضمن ارتقاء کیفیت ارتباط مرکز منطقه به مراکز انتقال نفت مارون به اصفهان، ارتباط رادیویی منطقه جنوب شرق نیز از این طریق به تهران متصل خواهد شد.

بشارتیان ادامه داد: در تکمیل پروژه برق‌رسانی به ایستگاه زفره واحدها و دستگاه‌های متعددی مشارکت داشتند.

وی اعلام کرد: این پروژه با اعتبار بالغ بر پنج میلیارد ریال، طی ۹ ماه در کیلومتر ۱۲ جاده زفره اصفهان، با تلاش و پیگیری همکاران این واحد به بهره‌برداری رسید.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، منطقه اصفهان گفت: ایستگاه مخابراتی زفره در ۷۵ کیلومتری شمال شرق اصفهان و در بخش کوهپایه این شهرستان در حال احداث است.

