به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورینیو به خورخه مندس، مدیر برنامه های خود گفته دوست دارد در صورت کناره‌گیری روی هاجسون، هدایت تیم ملی انگلستان را بر عهده بگیرد.

بر پایه گزارش میرر، مورینیو پس از برکناری از سمت مربیگری تیم چلسی گزینه مربیگری تیم منچستریونایتد شد و این در حالی است که بحث بازگشت وی به رئال مادرید هم مطرح شده است.

اما وی به دوست نزدیک خود مندس گفنته اگر این فرصت برایش مهیا شود دوست دارد هدایت تیم ملی انگلستان را بر عهده بگیرد.

مورینیو و همسرش ماتیلده به همراه دو فرزند دختر و پسرشان در لندن زندگی می کنند. این مربی پرتغالی به همین خاطر دوست دارد شرایط شغلی اش به گونه ای فراهم شود تا در همین کشور به کار خود ادامه دهد.

البته اتحادیه فوتبال انگلستان با وجود نتایج فاجعه بار انگلستان در جام جهانی ۲۰۱۴ به دلیل صعود مقتدرانه «سه شیر» به یورو ۲۰۱۶ به شدت از سرمربی این تیم حمایت می کند.