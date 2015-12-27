ترکیب تیم کشتی فرنگی جوانان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به درخواست رضا سیم خواه سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان از شورای فنی مبنی بر حضور یک تیم از رده جوانان (خارج از نفرات شرکت کننده در مسابقات جهانی برزیل) برای کسب تجربه در جام تختی و موافقت شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی، اسامی تیم جوانان فرنگی برای حضور در این رقابت ها اعلام شد.

با توجه به مصوبه شورای فنی این تیم فقط برای کسب تجربه در این رقابت ها حضور خواهد داشت.اسامی نفرات اعلامی به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس)

۶۶ کیلوگرم: حسین اسدی (خوزستان)

۷۱ کیلوگرم: محمود حبیبی (تهران)

۷۵ کیلوگرم: علی نوروزی (توابع تهران)

۸۰ کیلوگرم: کیوان رضایی (فارس)

۸۵ کیلوگرم: سهیل رئیسی (البرز)

۹۸ کیلوگرم: علیرضا عبدی (تهران)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزاده (خوزستان)

مربیان: حسن حسین زاده – مهدی محمدی

سرمربی: رضا سیم خواه

سرپرست: مهدی شربیانی