دیدار برندگان جایزه جهانی مصطفی(ص) با داوری اردکانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه پنجم دی ماه ۱۳۹۴ «پروفسور جکی یینگ» از کشور سنگاپور و «پروفسور عمر یاغی» از کشور اردن برندگان اولین دوره جایزه عالی علم و فناوری جهان اسلام، با رضاداوری اردکانی رئیس فرهنگستان و چند تن از مسئولان و اعضای فرهنگستان علوم دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار شمس اردکانی دبیر، نمازی معاون پژوهشی، محقق داماد رئیس گروه علوم اسلامی، ثبوتی رئیس گروه علوم پایه، نادعلیان رئیس گروه علوم دامپزشکی، سهراب­پور و بلورچیان اعضای پیوسته فرهنگستان علوم، ظهور رئیس مرکز مطالعات فرهنگستان و دبیر کارگروه علمی جایزه مصطفی(ص)، بیت­اللهی دبیر کارگروه فناوری نانو جایزه، گواهی دبیر شورای آینده­نگری فرهنگستان، و تعدادی از مدیران فرهنگستان و مسئولان دبیرخانه جایزه مصطفی(ص) حضور داشتند.

در ابتدای این دیدار رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم ضمن خوشامدگویی به میهمانان و بخصوص برندگان جایزه مصطفی(ص) و تبریک به آنان برای دریافت جایزه جهانی پیامبر اعظم(ص)، در سخنانی اظهار داشت که حسن تصادف این بوده است که جایزه مصطفی(ص) مصادف با میلاد با سعادت پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) و حضرت مسیح(ع) باشد. ایشان در ادامه به میهمانان و برندگان جایزه یادآوری کرد که بیش از ۱۱۰۰ سال پیش در شهر تهران، اگر نگوییم بنیانگذار علم شیمی دنیا، یکی از بزرگترین شیمیدانان تاریخ محمد بن زکریای رازی رئیس بیمارستان بوده است و توضیح داد که ما متأسفانه به تاریخ کم­اعتنا شده­ایم و گمان می­کنیم که به گذشته نیاز نداریم حال آنکه امروز ما در نسبت با گذشته و آینده معنی پیدا می­کند. آقای دکتر داوری اردکانی با اظهار خوشوقتی و تشکر از اینکه برندگان جایزه جهانی مصطفی(ص) در هوای آلوده تهران به فرهنگستان آمده­اند گفت: کاش می­توانستیم فکر کنیم که مسائل خودمان را چگونه حل کنیم و جایزه­ای هم برای کسانی که به فکر مسائل عالم خودشان و بخصوص عالم اسلام هستند پیش­بینی می­کردیم. رئیس فرهنگستان علوم تأکید کرد: روی هم رفته اعطای این جایزه فواید بسیاری دارد و امیدواریم یکی از اولین فواید آن فراهم­آوردن شرایط شناخت بیشتر دانشمندان جهان اسلام و همکاری بیشتر میان آنان باشد. آقای دکتر داوری اردکانی در پایان صحبت­های خود ضمن تبریک مجدد به برندگان اولین دوره جایزه جهانی مصطفی(ص) و اشاره به اینکه آنها نه تنها در عالم اسلام بلکه در سطح جهان نیز از دانشمندان ممتاز و برجسته هستند، توضیحاتی درخصوص فعالیت­ها و برنامه­های فرهنگستان علوم ارائه کرد.

در ادامه جلسه حسن ظهور دبیر کارگروه علمی جایزه مصطفی(ص) و عضو پیوسته فرهنگستان علوم، و آقای دکتر بیت­اللهی دبیر کارگروه علمی فناوری نانو جایزه مزبور، گزارش­هایی از روند انتخاب برندگان جایزه در رشته­های مختلف علم و فناوری ارائه کردند.

سپس خانم پروفسور جکی یینگ و پروفسور عمر یاغی برندگان جایزه جهانی مصطفی(ص) در سخنانی ضمن تشکر از فرهنگستان علوم توضیحاتی درخصوص فعالیت­های علمی خود بیان کردند. در بخش دیگری از جلسه و در یک بحث صمیمی علمی یوسف ثبوتی رئیس گروه علوم پایه و سیدمصطفی محقق­داماد رئیس گروه علوم اسلامی فرهنگستان درخصوص علم و فناوری و توسعه در کشورهای اسلامی مطالبی بیان کردند و حاضران به بیان نظرات و دیدگاه­های خود در این خصوص پرداختند.

در پایان مراسم «نشان فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران» توسط آقای دکتر داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم به جکی یینگ و عمر یاغی برندگان جایزه جهانی مصطفی(ص) اعطا شد.

جایزه مصطفی(ص)، جایزه عالی علم و فناوری است که هر دو سال یک ‌بار از سوی ایران، به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسلام اعطا خواهد شد.

برگزیدگان نخستین جایزه مصطفی از میان صاحبان ۱۰۰ اثر راه یافته به بخش داوری نهایی جایزه انتخاب شده‌اند. نخستین جایزه مصطفی(ص) به دو دانشمند: «پروفسور جکی یینگ» از کشور سنگاپور و «پروفسور عمر یاغی» از کشور اردن اختصاص یافت. پروفسور جکی یینگ، مدیرعامل و عضو هیات علمی موسسه نانو فناوری و مهندسی زیستی از سنگاپور و پروفسور عمر یاغی از کشور اردن، رئیس موسسه علوم نانو انرژی کاولی و عضو هیات علمی دانشگاه برکلی آمریکا به ترتیب در حوزه‌های اثر برتر در علم و فناوری نانو زیستی و علوم و فناوری نانو، جایزه مصطفی را به خود اختصاص داده­اند. پروفسور یینگ دانشمند مسلمان سنگاپوری این جایزه را به پاس تلاش در توسعه سیستم‌های پاسخ محرک در انتقال کنترل شده دارو در حوزه علوم و فناوری نانو زیستی دریافت کرده است. این سیستم‌ها شامل نانوذرات پلیمری، این امکان را برای بیماران دیابتی فراهم می‌کند تا انتقال انسولین تنها در زمان بالارفتن قند خون بدون نیاز به نمونه‌گیری انجام شود. این دانش ابتدا در شرکت دانش‌بنیان وی به فناوری تبدیل شده است و پس از آن در شرکت‌های بزرگ دارویی در مرحله تجاری‌سازی است تا در خدمت سلامت بشر قرار گیرد. پروفسور عمر یاغی شیمیدان برجسته اردنی نیز به خاطر تحقیقات دامنه‌دار خود در زمینه «چارچوب‌های فلز- آلی» به عنوان برنده جایزه مصطفی(ص) در حوزه علوم و فناوری نانو انتخاب شده است. چارچوب‌های فلز- آلی به دلیل سطح ویژه بالا و گزینش‌پذیری شکل و اندازه، کاربردهای فراوانی در تصفیه و جداسازی از جمله در جذب آلاینده‌های هوا و ذخیره‌سازی هیدروژن و همچنین در صنایع مختلف دارد.

جایزه مصطفی(ص) می‌تواند در چهار رشته و به طرح‌هایی تعلق گیرد که زمینه‌ساز بهبود زندگی بشر بوده و در آنها محققان دست به نوآوری‌های مشهود در مرزهای دانش و فناوری زده یا روش‌های علمی جدیدی ارائه کرده باشند. برندگان مبلغ نیم میلیون دلار جایزه ویژه دریافت می‌کنند که مبلغ آن از محل موقوفات جایزه تأمین می‌شود. در سه حوزه اول، دانشمند واجد شرایط، باید تابعیت یکی از ۵۷ کشور اسلامی را داشته باشد و در حوزه چهارم دانشمند برتر باید مسلمان باشد؛ اما داشتن تابعیت این کشورها ضرورتی ندارد. این جایزه امسال برای نخستین بار اهدا شد و هدف از اعطای آن، ترویج و تشویق علم‌آموزی و پژوهش در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) است.