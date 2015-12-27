«چغاسبز» ایلام به منطقه نمونه گردشگری تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در نشست شورای برنامه ریزی استان که با موضوع ساماندهی بوستان بلوط (چغاسبز) برگزار شده بود، اظهار کرد: ایده ایجاد بوستان جنگلی در مرکز استان در طول سال های گذشته همواره مورد توجه مسئولان بوده و در جریان بازدید اخیر وزیر کشور و معاون وزیر راه و شهرسازی قول های مساعدی مبنی بر تکمیل زیرساخت های این منطقه داده شده است.

وی با بیان اینکه ایجاد مراکز تفریحی و گردشگری یکی از اساسی ترین نیازهای استان ایلام است، افزود: امیدواریم با کمک دستگاه های اجرایی، با رویکرد مدیریت جهادی و در چارچوب اقتصادی مقاومتی این طرح را با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی کنیم.

استاندار ایلام یادآور شد: دستگاه ها پیشنهادهای خود را برای اجرای هر چه بهتر طرح گردشگری در این بوستان جنگلی ارائه دهند ضمن اینکه از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای احداث زیرساخت ها و تامین امکانات مورد نیاز باید بهره برد.

مروارید با بیان اینکه مطالعات احداث تله کابین نیز در این منطقه در حال انجام است، گفت: باید از این منبع خدادادی و موهبت الهی که در مرکز استان وجود دارد به بهترین شکل ممکن بهره برداری کنیم.

وی در خاتمه تاکید کرد: روند اجرای طرح های نیمه تمام استان ایلام به خوبی در جریان است و هم اکنون به جرات می توان گفت هیچ طرح راکدی در ایلام نداریم و امیدواریم سال آینده بتوانیم عملیات اجرایی چند طرح جدید را آغاز کنیم.