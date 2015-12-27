به گزارش خبرنگار مهر، فروردینماه امسال بود که بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که چند سالی از عمر بازنشستگی وی در این شرکت میگذرد ولی دوباره به سر کار برگشت در حکمی فرهاد فروتن را مدیر روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منصوب کرد.
فرهاد فروتن در حالی جانشین غلامحسین رضایی زاده که او هم بازنشسته بود، شد که قرار بود روابط عمومی بزرگترین شرکت نفتی ایران که بیش از ۸۰ درصد نفت ایران را تولید میکند را متحول کند ولی عمر مدیریت وی به ۱۰ ماه هم نرسید و او اکنون باید در سمت جدید مشغول به کار شود.
ظاهراً مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تنها تا پایان نمایشگاه صنعت نفت خوزستان که چند روز قبل به پایان رسید دندان روی جگر گذاشت چرا که هنوز حتی برخی چادرهای نمایشگاه نفت جمعآوری نشده است که از راهروی ساختمان پنج طبقه این شرکت خبر رسید که فرهاد فروتن باید با باغ خرمکوشک خداحافظی کند.
اکنون روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که یکی از قدیمیترین روابط عمومیهای ایران به شمار میرود بدون مسئول است و باید دید بیژن عالی پور چه کسی را جانشین فروتن میکند.
بر همین اساس مدیرعامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب با صدور حکمی فرهاد فروتن را بهعنوان سرپرست ساختار و بهرهوری این شركت منصوب كرد.
در حكم بیژن عالی پور خطاب به فروتن آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی از تاریخ صدور این حكم (۵/۱۰/۹۴) بهعنوان «سرپرست ساختار و بهرهوری شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب» منصوب میشوید. امید است با توكل به خداوند متعال و استفاده از نیروهای مجرب و كارآمد در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید فرصت را مغتنم شمرده و از زحمات جناب آقای حسن غلام نژاد در طول تصدی مسئولیت فوق تشكر و قدردانی مینمایم.
فروتن دانشجوی دكترای مدیریت با ۳۳ سال سابقه خدمت در صنعت نفت است كه سابقه مدیریت خدمات شركت بهرهبرداری نفت و گاز كارون و مدیریت منابع انسانی شركت پیراحفاری ایران را در پرونده كاری خود دارد.
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