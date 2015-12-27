اردوی مشترک آزادکاران جوان و بزرگسال برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرحله از تمرینات طی روزهای ۸ تا ۲۱ دی‌ماه پیگیری خواهد شد که اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

حسن رحیمی (تهران) علیرضا حاتمی – نادر حاج آقانیا- غلامرضا عبداله پور- مرتضی گودرزی- ایمان رحمانی زاده- حسین الیاسی- سیاوش پازوکی (مازندران) احسان زندیه (تهران) الیاس بختیاری (البرز) جعفر شمس ناتری (مازندران) یونس امامی- عرفان آیینی (تهران) خیراله قهرمانی (کرمانشاه) ایمان صادقی- مهران نصیری (مازندران) پیمان بیابانی (تهران) سید احمد محمدی – مسعود اسماعیل پور (مازندران) مرتضی قیاسی (لرستان) سامان شجاعی (مازندران) مصطفی حسین خانی – علیرضا قاسمی (تهران) حسن یزدانی (مازندران) پیمان یاراحمدی (لرستان) علیرضا کریمی (البرز) میثم مصطفی جوکار (همدان) مجتبی گلیج (مازندران) احسان لشگری (قزوین) رضا یزدانی- عباس طحان (مازندران) مسعود خواجه صالحانی (تهران) ایمان حسینی- کمیل قاسمی (مازندران) پرویز هادی (آذربایجان شرقی) امین طاهری (تهران) جابر صادق زاده – عبداله قمی (مازندران) حامد عاشق حسینی (تهران)

سرمربی: رسول خادم

مربیان: محمد طلایی- رضا لایق- علی اکبر دودانگه- امیر توکلیان- حسین کریمی- علی اصغر بذری- مسعود مصطفی جوکار – مسعود جمشیدی- تورج ظفری

سرپرست: علی بیات

ماساژور: محمد کواری