  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ مهر ۱۳۸۲، ۱۹:۲۱

يك روزنامه آلماني زبان ادعا كرد:

موساد براي تخريب كامل شش هدف برنامه ريزي مي كند

موساد براي تخريب كامل شش هدف برنامه ريزي مي كند

يك روزنامه آلماني زبان ادعا كرد كه سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي (موساد) براي حمله به شش موضع از جمله حمله به نيروگاههاي هسته اي ايران برنامه ريزي مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي روزنامه امارتي " البيان"، روزنامه آلماني " اشپيگل " نوشت : رژيم صهيونيستي به طور ناگهاني به  نيروگاه هاي هسته اي ايران حمله خواهد كرد زيرا از نظر اين رژيم تهران درحال ساخت سلاح  بوسيله اورانيوم غني شده است .
اين روزنامه افزود: واحدهاي ويژه اي از سازمان اطلاعات رژيم صهيونيستي (موساد) دو ماه پيش ماموريت يافتند تا براي حمله به شش موضع برنامه ريزي نمايند .
روزنامه  اشپيگل افزود: اين اهداف ازطريق جنگنده هاي "اف 16 " اسراييلي كه  قابليت انجام اين ماموريت را دارند به طور كامل تخريب خواهند شد .
روزنامه مزبور نوشت : تل آويو شك دارد كه ايراني ها  براي ساخت اسلحه و غني سازي اورانيوم تصميم نهايي گرفته باشند.
مقامات اسراييلي ادعا كرده اند كه جامعه بين المللي ازوجود سه نيروگاه هسته اي درايران اطلاعي ندارند.

 

 

 

کد مطلب 30105

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها