موساد براي تخريب كامل شش هدف برنامه ريزي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي روزنامه امارتي " البيان"، روزنامه آلماني " اشپيگل " نوشت : رژيم صهيونيستي به طور ناگهاني به نيروگاه هاي هسته اي ايران حمله خواهد كرد زيرا از نظر اين رژيم تهران درحال ساخت سلاح بوسيله اورانيوم غني شده است .

اين روزنامه افزود: واحدهاي ويژه اي از سازمان اطلاعات رژيم صهيونيستي (موساد) دو ماه پيش ماموريت يافتند تا براي حمله به شش موضع برنامه ريزي نمايند .

روزنامه اشپيگل افزود: اين اهداف ازطريق جنگنده هاي "اف 16 " اسراييلي كه قابليت انجام اين ماموريت را دارند به طور كامل تخريب خواهند شد .

روزنامه مزبور نوشت : تل آويو شك دارد كه ايراني ها براي ساخت اسلحه و غني سازي اورانيوم تصميم نهايي گرفته باشند.

مقامات اسراييلي ادعا كرده اند كه جامعه بين المللي ازوجود سه نيروگاه هسته اي درايران اطلاعي ندارند.