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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۵

در بازدید ‌از کشتارگاه سنتی شبستر مطرح شد:

ساماندهی کشتارگاه های آذربایجان شرقی بااعتبارات سازمان شهرداری ها

ساماندهی کشتارگاه های آذربایجان شرقی بااعتبارات سازمان شهرداری ها

شبستر - مدیر کل امورشهری و روستایی استانداری آذربایجان شرقی گفت: همه کشتارگاه های استان از محل اعتبارات سازمان شهرداری ها ساماندهی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علیخانی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از کشتارگاه سنتی شهرستان شبستر به خبرنگار مهر گفت: این کشتارگاه بر اساس معیارهایی که از طرف دامپزشکی استان اعلام شده، از نظر ذبح شرعی و بهداشتی در سطح بسیار خوبی قرار دارد و انتظار ما از شهرداری و مدیریت کشتارگاه این است که ضمن حفظ کیفیت موجود در جهت ارتقای شرایط آن تلاش کنند.

مدیر کل امورشهری و روستایی استانداری آذربایجان شرقی در ادامه افزود: تلاش ما بر این است تا تمام کشتارگاه های موجود استان را که بسته یا نیمه تعطیل هستند، همانند این کشتارگاه از لحاظ بهداشتی و کیفیت ارائه گوشت سالم ارتقاء بدهیم.

وی تصریح کرد: عملکرد این کشتارگاه از لحاظ رعایت اصول بهداشتی چه در موقع ذبح و همچنین سیستم نگهداری گوشت در سردخانه بسیار خوب بوده و اداره دامپزشکی استان نیز از فعالیت آن رضایت کامل دارد.

علیخانی در خصوص ساماندهی کشتارگاه ها و تجهیز آنها نیز گفت: بر اساس رایزنی هایی که با شهرداری شبستر انجام شده،  مصمم هستیم تا از محل اعتبارات سازمان شهرداری های کشور برای ساماندهی و تجهیز کشتارگاه های استان مساعدت هایی انجام شود.

رئیس دامپزشکی شهرستان شبستر نیز در این بازدید با مثبت ارزیابی کردن عملکرد کشتارگاه شهرستان شبستر اظهار داشت: چربی های غیر خوراکی که معمولا در کشتارگاه ها با فروش آنها تخلفاتی رخ می دهد خوشبختانه با مدیریت صحیح و حساسیت کشتار گاه آنا ممنوع شده و طبق کنترل های محسوس و غیر محسوس عملکرد مثبت و بهداشتی کشتارگاه برای دامپزشکی شهرستان محرز شده است.

حسین غلامی همچنین در خصوص آخرین آمار از مبتلایان به بیماری تب مالت نیز گفت: میزان مبتلایان به این بیماری در شهرستان شبستر هفت تا هشت نفر و آمار بسیار پایین است و دلیل ابتلای بسیاری از این افراد نیز مربوط به مسایل شغلی بوده و ربطی به مصرف گوشت نداشته است.

مسئول کشتارگاه شبستر هم در این بازدید اظهار داشت: خود را خادم مردم می دانیم و تمام تلاش ما این است که گوشت سالم و بهداشتی را به سر سفره آنها ببریم.

مهدیزاده از تماس های مکرر از نقاط مختلف استان برای خرید ضایعات گوشتی نیز خبر داد و گفت: هر هفته شاهد تماس هایی برای خرید این ضایعات هستیم اما وجدان ما اجازه نمی دهد که با جان مردم بازی کنیم و حفظ امنیت جانی مردم را وظیفه خود می دانیم و تلاش کرده ایم که هیچ ضایعاتی از کشتارگاه خارج نشود.

گفتنی است کشتارگاه سنتی شهرستان شبستر به عنوان کشتارگاه نمونه استان در سال ۹۳ انتخاب شده است.

کد مطلب 3010500

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