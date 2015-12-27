به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف امروز در نخستین همایش مالی اسلامی به امکان کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار به صورت دستوری اشاره کرد و گفت: به دلیل تنگنای مالی، ۴۵ درصد از منابع نظام بانکی منجمد شده است و فقط ۵۵ درصد از منابع بانکی را می توان تسهیلات داد. از ۴۵ درصد منابع منجمد شده ۱۵ درصد مربوط به مطالبات نظام بانکی از دولت است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع استانداردهای بین المللی درباره کفایت سرمایه عنوان کرد: براساس استاندارد های بین المللی این رقم باید ۱۲ درصد باشد اما در همین حال نسبت کفایت سرمایه در بانک های کشور بین ۴ تا ۴.۵ درصد است؛ البته این رقم در برخی از بانک ها منفی است.

وی تصریح کرد: نرخ دستوری سود بانکی می توانست تبعات منفی در سایر بانک ها ایجاد کند. ورود به بازار بین بانکی برای جلوگیری از تبعات این امر در دستور کار قرار گرفت و این رقم از ۲۹ درصد به حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. نرخ سود قابل قبول معادل نرخ تورم به علاوه یک تا دو درصد ریسک است.

رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی در آخر آبان ماه امسال را ۹۰۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در پایان سال ۱۳۹۲، ۵۸۰ هزار میلیارد تومان بود که نشانه رشد ۵۶ درصدی است اما بخشی از این افزایش به دلیل ساماندهی ۶ بانک و چهار موسسه اعتباری بوده است.

سیف با بیان اینکه بانک ها باید سود علی الحساب را طبق محاسبات دقیق و پیش بینی های تا پایان سال پرداخت کنند، تصریح کرد: این پیش بینی ها می تواند حاشیه امنی را برای بانک ایجاد کرده و به نحوی باشد که نرخ علی الحساب بیشتر از نرخ پایان دوره نباشد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در شرایط کنونی، بی تفاوتی نسبت به این موضوع سبب شده بود امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود نداشته باشد زیرا رقابت های غلط و نظام پاسخگویی نادرست و بدون ترمز، مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه با ابلاغیه جدید بانک مرکزی، بانک ها مقید می شوند تا نرخ سود علی الحساب را بیش از نرخ سود پایان دوره پرداخت نکنند، افزود: برای نمونه یکی از بانک ها در حالی که سود قطعی ۲۲ هزار میلیارد ریالی به دست آورده که نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد ریال سود علی الحساب پرداخت کرد و بر این اساس ۱۱ هزار میلیارد ریال پرداختی اضافه انجام داد.

سیف عنوان کرد: برخی این رقم را هبه می دانند اما این هبه از جیب چه کسی پرداخت می شود؟ این سوالی است که هیچ پاسخی ندارد جز اینکه این پول از جیب سهامدار پرداخت می شود. در برخی موارد از مجمع، مصوبه ای در این زمینه دریافت می شد اما این رقم حق تک تک سهامداران بوده و اشکال بزرگی محسوب می شود.

وی به کاهش نوسانات نرخ ارز اشاره و بیان کرد: از نوسانات شدید ارزی مانند دوره‌های گذشته خبری نیست. آخرین آمارها نشان می دهد که در هشت ماهه امسال نسبت به هشت ماه مشابه سال گذشته نوسان قیمت ارز حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و مقایسه دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که کاهش نوسان گاهی به ۶۰ درصد هم رسیده است. متوسط قیمت دلار در همین مدت نسبت به دوره مشابه سال گذشته فقط ۵.۷ درصد افزایش داشته است.