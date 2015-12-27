به گزارش خبرنگار مهر، خانم آمبل سانچز بی والتر، رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی در پیامی به دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران که صبح امروز و در این کنفرانس از سوی مهدی باقریان دبیر آن قرائت شد، نقش فعالان حوزه ارتباطات را در مواجهه با حوادث خشونت آمیز سال های اخیر در جهان، بسیار مهم ارزیابی کرد.

متن پیام آمبل سانچز دی والتر، رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی به دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران که هم اکنون در سالن همایش های هتل المپیک در تهران در حال برگزاری است، به شرح زیر است:

به عنوان رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی مایلم تبریک خود را به ایران برای برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی با موضوع جالب روابط عمومی و آینده پژوهی ارائه کنم. روابط عمومی در تمام جنبه های روابط شخصی، فردی، اجتماعی و سازمانی نقش کلیدی ایفا می کند و امروزه روابط عمومی، حرفه ای قابل احترام و باارزش است در سال جاری همه ما از مجموعه حوادث غم انگیزی در کشورهای مختلف متاثر شدیم و از خود پرسیدیم پاسخ ما چیست؟ پاسخ به این سوال باید رجوع به آنچه که ما به بهترین نحو انجام می دهیم؛ به عبارتی ارتباط و انتقال حقیقت باشد. ارتباط خوب که شیوه ای برای روشن کردن ابهامات اطلاعات غلط است، به گونه ای برقرار می شود که به ارائه بازخورد قابل اعتماد منتهی شود.

در مواجهه با حوادث خشونت آمیز، ارتباط گران باید صبور، مسئول و گذشته از همه موارد، صادق باشند. حقیقت ما را نه تنها رها می سازد بلکه منجر به بازیاری امید و اعتمادسازی می شود. اساس یک روابط عمومی صادقانه، مسئولیت اجتماعی است که منجر به ایجاد شهرت و اعتبار برای یک سازمان می شود. روابط عمومی مبتنی بر گفتگو و شکیبایی برای جامعه ضروری است.

انجمن بین المللی روابط عمومی مفتخر است بار دیگر با کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران مشارکت کند. مایلم بهترین آرزوهای خود را تقدیم جناب آقای مهدی باقریان، رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی ایران و دبیرکل این کنفرانس و همچنین یکایک افرادی کنم که در این رویداد مهم حضور دارند.