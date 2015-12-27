لندن دو طبقه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در دنیای معماری مدرن برخی پروژه ها را باید در زمره ایده های خلاقانه و ناب در نظر گرفت و آنچه که معماران دفاتر اصلی شرکت گوگل ارایه کرده اند نیز در این زمره است.

آنها که پیش تر با طراحی مقرهای اصلی گوگل، هنر خیره کننده خود در معماری مدرن را به نمایش جهانی گذاشتند حالا به چیز متفاوت تری فکر می کنند. این معماران در طرح جاه طلبانه خود ایده افزودن طبقه دوم به شهر لندن را مطرح کرده اند.

اگرچه در ظاهر این ایده شاید شبیه یک شوخی باشد اما «کلایو ویلکینسون» که پیش تر Googleplex را طراحی کرده به ایده دو طبقه کردن لندن به عنوان راهکاری جهت رفع مشکل تردد در این کلانشهر نگاه می کند.

در این پروژه که با نام The Endless Workplace ارایه شده، پارک اداری روبازی در نظر گرفته شده که بر روی ساختار اصلی لندن به طور شناور قرار می گیرد.

بر اساس جزئیاتی که در این پروژه آمده است، افراد برای تردد از خانه تا محل کار خود به جای حرکت افقی، از لوله های مخصوص عمودی استفاده می کنند و در واقع از یک طبقه به طبقه دیگر لندن می روند.

این پروژه بر اساس یک محاسبه ساده اما نگران کننده ارایه شده است: افراد برای تردد در شهرهای بزرگی نظیر لندن جهت رسیدن به محل کار خود و بازگشت به خانه به طور متوسط دو ساعت در راه هستند.