الگوی انتخابات ما «تکلیف مداری» است/ ۹دی مظهر اراده ملی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «حماسه ۹ دی» صبح امروز یکشنبه ۶ دی‌ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در محل موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری برگزار شد.

در این مراسم دادستان کل کشور ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) عنوان داشت: نظام ما نظامی قدرتمند است و مولفه‌های قدرت در آن در جایگاهی اصلی و مقتدرانه قرار گرفته‌اند. قدرت از آن ذات الهی است و ارتباط با آن ذات در پایبندی و فقه اسلامی است و نظامی ما نیز با اجرای فقه است که مقتدر می‌شود به همین خاطر ما معتقدیم دین باید در تمامی ابعاد، روابط اجتماعی ما را شکل دهد.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به فتنه ۸۸ گفت: تفاوت اساسی این ماجرا با تمامی توطئه‌هایی که دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بر علیه ما داشته است، در این بود که در این ماجرا دشمن حس که در این کشور جای پایی دارد و می‌تواند با آن جای پا دشمنی خود را عملی کند. به همین خاطر معتقدیم آنها که در ماجرای فتنه ۸۸ دشمن را امیدوار کردند گناه نابخشودنی دارند چون که دشمن قبل از آن مایوس شده بود و دوباره امیدوار شد که بتواند کاری انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره به حضور دشمن شناسانه و بابصیرت مردم در حماسه ۹ دی که منجر به ختم فتنه ۸۸ شد، عنوان داشت: طرح دروغ بزرگ تقلب در انتخابات و درخواست ابطال آن، صدور بیانیه‌های متعدد، اردوکشی‌های خیابانی، ناامن سازی کشور، حمله به مراکز انتظامی و نظامی و نیز تلاش برای مستند سازی این دروغ، تنها بخشی از ابعاد این فتنه است که با حضور دشمن شناسانه و با بصیرت مردم نقش بر آب شد و تا الان نیز هیچ سند قابل توجه حقوقی برای اثبات این ادعاها ارائه نشده است.

رئیسی ادامه داد: در همان روزهای اول ماجرا، رهبر معظم انقلاب تمامی مسئولان ستادهای انتخاباتی را به حضور خواستند و به آنها عنوان کردند که اسناد خودتان را برای ادعایتان ارائه دهید اما آنها تنها به این بسنده کردند که بگویند فضا اینگونه ساخته شده بود.

رئیسی در همین زمینه به برخی اتهامات اشاره کرد و گفت: افرادی را متهم کردند به کشتن مردم و برخورد با آنها اما بررسی ها نشان داد فردی که گفته می شد کشته شده و حتی برایش ختم گرفتند و برخی سیاسیون در آن مراسم شرکت کرده اند، اساساً زنده بوده است.

دادستان کل کشور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۸۸ عنوان کرد: در همان سال رهبری این هشدار را داد که عده‌ای می‌خواهند سلامت انتخابات را زیر سوال ببرند و اشاره کردند به اینکه انتخابات ایران نمایشی نیست و نماد مراجعه حقیقی به قانون است. با وجود اینکه امروز در دنیا مدعیان دموکراسی از کشورهایی حمایت می‌کنند که حتی یک انتخابات هم در خود ندیده است، اما در ایران می شود دید که رای مردم به شکل واقعی انتخاب را رقم می‌زند. رهبر انقلاب در همان سال توصیه کردند که انتخابات با روحیه قدرت طلبی جلو نرود و اصل تکلیف مداری رعایت شود. ما نیز امروز نیاز داریم که برای انتخابات ظرف مترادف، تکلیف مداری تعیین کنیم و الگویی مناسب با آن برای آن شکل دهیم که حتما الگویی متفاوت با مفهوم غربی انتخابات است.

رئیسی در ادامه با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در مورد انتخابات مبنی بر اینکه نباید دشمن را به طمع انداخت، گفت: آنچه پس از انتخابات سال ۸۸ دیدیم، نسخه ای بود از اتفاقی که در کشورهای دیگر و با هدف شکل گیری انقلاب های مخملی و در راستای پروسه جنگ نرم شکل گرفته بود. نشانه‌های غیر قابل انکاری در این زمینه رویت شده است. در همه آن کشورها آغاز ماجرا انتخابات بود و به تدریج مسئله تغییر می کرد. در سال ۸۸ نیز در ایران آغاز قضیه با انتخابات بود اما بعد از آن اصل نظام و اصل ولایت فقیه مورد سوال قرار گرفت. در حالی که در کشور ما خط امام شاخص ماست و رهبری نیز همیشه با توجه به قانون از رای مردم و جمهوریت نظام دفاع کرده و گفته اند باید مرزبندی ما با دشمن تعیین شود و این دقیقاً همان کاری بود که آقایان نکردند، یعنی مرزهایشان با ضد انقلاب روشن نکردند. رهبر انقلاب بارها عنوان کردند که دشمن را ببینید که چگونه در صحنه آمده است و چگونه تمام سران استکبار اعلام آمادگی و حمایت از فتنه گران کردند و می گویند درهایمان به روی شما باز است، اما به این بیانات توجهی نشد.

رئیسی ادامه داد: در چنین فضایی وقتی مردم دیدند مسئله و نوع شعارها به سراغ اصل نظام رفته و ارزش‌هایی را هدف قرار داده که آنان به خاطرش فرزندانشان را قربانی کرده اند، بدون بخشنامه و اراده وارد میدان شدند. بر همین اساس بر این باوریم که ۹ دی یک اراده ملی بود که بر اساس آن همه آنهایی که به افراد مختلف رای داده بودند حضور یافتند. اراده پولادین مردم، بصیرت و دشمن شناسی آنها بود که در ۹ دی ظهور کرد و دست قدرت الهی از غیب، مجرایی طبیعی پیدا کرد و مردم را به صحنه آورد. حضوری که با یک عصبانیت و نسبت زائد الوصف نسبت به فتنه گران همراه بود. این در حالی بود که برخی دست دشمن را می دیدند اما کماکان اطلاعیه صادر می کردند.

رئیسی همچنین گفت: حماسه ۹ دی جلوه قدرت الهی بود و پایان بخش ۸ ماه ناامنی و امیدوار شدن دشمن. پس از این حماسه بود که دیدیم رسانه‌های دنیا نگاه و بیانشان نسبت به ایران تغییر کرد و این همان نقطه پایان فتنه و فتنه‌گران بود و بیمه شدن دوباره نظام و انقلاب که حضور مردم آن را رقم زد.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به اینکه ماجرای سال ۸۸ و نیز ۱۸ تیر ۸۷ باید به صورت همزمان و در یک پروسه مورد بررسی قرار بگیرد، عنوان کرد: حرف اساسی در هر دوی این ماجرا این بود که ما اعلام کردیم می خواهیم دین در متن جامعه حکمرانی کند و سعادت ما در عمل به آن است و در مقابل دشمن جامعه ای عاری از دین می خواست که سکولار باشد. تفاوت این دو دیدگاه در مسئله هدایت ایستاده است و تبیین این موضوع که ما جامعه ای را می خواهیم که در مقابل استکبار بایستد. در نظام ما مولفه قدرت، دین مداری مردم است و ولایت فقیه و رهبری که هم اصل نهضت ما و هم بقای آن در گرو آن است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مردم ایران همواره مردمی با بصیرت بوده و مقتدای بصیرت آفرینی چون مقام معظم رهبری دارند، عنوان داشت: زمانی که رهبری هشدار دادند نیاز به عمار داریم، منظورشان این بوده است که باید با بصیرت، سره از ناسره مشخص شود و برای این کار قطب نمایمان قدرت بصیرت دینی است. با این حال دیدیم که برخی خواص چگونه با سکوت و یا گرایش های ناصحیح خود زمینه ساز فتنه شدند. یادمان نرود دشمن دست بردار از نظام اسلامی نیست و به همین خاطر لازم است در پرتو حماسه ۹ دی و توجه به رهنمودهای رهبری به تقویت بصیرت خود در موضوعات مشابه بپردازیم.