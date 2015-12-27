تاثیر گذاری امر به معروف در فعالیتهای گذشته باید آسیب شناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی صبح یکشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین که با حضور رئیس شورای سیاستگذاری و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، استاندار، ائمه جمعه، فرمانداران و جمعی از مسئولان، مدیران و فرماندهان نظامی و انتظامی استان قزوین در دفتر امام جمعه برگزار شد، اظهار کرد: علیرغم همه کارهای انجام شده تاکنون اثر لازم و مطلوبی در امر به معروف و نهی از منکر مشاهده نشده است.

وی افزود: با ریشه یابی و آسیب شناسی کارهای انجام شده در حوزه امر به معروف و نهی از منکر باید بررسی کنیم چرا تاکنون نتایج مطلوبی در برنامه های انجام شده در این بخش بدست نیاورده ایم که شاید یکی از علل این باشد که برنامه ها بیشتر کلیشه ای و گزارش محور شده که نتیجه نداده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: رویکرد برخی ها به امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است و معتقدند این کار با ملایمت و با ملاطفت انجام شود که به نظر می رسد این رویکرد کم کم به التماس منتهی می شود و نتیجه لازم را نخواهد داشت.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: برای اینکه موضوعات دینی در افراد تاثیرگذار باشد باید آموزش را جدی بگیریم و در صورت دیدن تخلف باید تذکرهای لازم را بدهیم و سپس او را موعظه و در نهایت نصیحت کنیم تا آگاه شود.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین خاطرنشان کرد: اگر امر به معروف از جایگاه خودش صورت نگیرد، نمی تواند تأثیرگذار باشد لذا ضروری است آمر به معروف از منظر معرفتی به جایگاه رسیده باشد تا امر او اثرگذار باشد.