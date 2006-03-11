داوود دانش جعفري درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي "مهر" افزود: يكي ازتقاضاهاي مهم سيستم بانكي كشوردرشت كردن اسكناس‌ها است وديدگاه‌هاي مختلفي دراين زمينه بين مسئولين وجود دارد.

وي به هزينه بالاي چاپ اسكناس در كشور اشاره وخاطرنشان كرد:هزينه چاپ اسكناس بارسنگيني بردوش بانك مركزي و در نهايت بر دوش مردم مي گذارد، زيرا متاسفانه بايد سالانه بخش قابل توجهي از اسكناس‌هاي موجود در كشورتجديد چاپ شوند.

دانش جعفري خرد بودن اسكناس‌هاي رايج كشور را يكي ازعوامل افزايش استهلاك اسكناس دركشورعنوان كرد واظهارداشت: هرچه بهتربتوانيم تركيب اسكناس‌هاي كشور را اصلاح كنيم، درصد اين استهلاك كاهش مي يابد.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: بخشي ازمشكلات دستگاه‌هاي خود پرداز نيز به دليل خرد بودن اسكناس‌ها است چون با توجه به حجم محدود مخزن اين دستگاه ها ، تنها با قراردادن اسكناس درشت مي توان قدرت پرداخت آن را افزايش داد.

دانش جعفري ادامه داد: درشت كردن اسكناس هيچ گونه تاثيري به معناي واقعي بر روي نرخ تورم نمي گذارد و تنها يك تاثير روحي و رواني بين قشرهاي مختلف مردم براي يك مدت زمان محدود ايجاد مي كند.

وزير اموراقتصاد ودارايي تصريح كرد: چاپ اسكناس درشت‌تر به معناي حذف سكه‌ها واسكناس هاي خرد نيست، چون وجود آنها نيز براي اقتصاد لازم است.

وي اضافه كرد: وقتي واحد پول كشور ريال است بايد وجود اسكناس وسكه‌هاي خردي همچون 10 ريالي براي مردم قابل لمس باشد.

دانش جعفري چاپ اسكناس درشت درسال هاي آينده را اجتناب ناپذيردانست وتاكيد كرد: چاپ اسكناس درشت طي سال آينده بستگي به نظر دولت و مراجع تخصصي بازار پول كشور دارد.

در همين حال، ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي نيز با بيان اينكه طراحي اسكناس‌هاي بزرگ در بانك مركزي صورت گرفته است،به "مهر" گفته است:طراحي اسكناس‌هاي درشت مسلتزم اخذ مجوز از سوي دستگاه‌هاي مرتبط است؛ اما درهر حال بانك مركزي به فكر چاپ اين اسكناس‌ها است و اين كار بايد به تاييد مراجع مربوطه برسد.