تولید برق پاک از آتشفشان

به گزارش خبرگزاری مهر، چندین دهه است که دانشمندان ایده حیرت انگیز و جذاب استفاده از انرژی درون گرمایی زمین برای تولید مقادیر قابل توجه برق را دنبال کرده اند. در این میان ایسلند به عنوان یک نقطه استثنایی در دنیا به شمار می آید.

این کشور که به سرزمین آتشفشانها شهرت دارد و بر اثر این نوع فعالیتها به تدریج بر وسعت آن نیز افزوده می شود جمعیت اندکی دارد اما به عنوان بهشت منابع تجدیدپذیر انرژی در نظر گرفته می شود.

انبوهی از آتشفشانهای فعال، باد همیشه در حال وزش و گرمای درون زمینی قابل توجه فاکتورهای جذابی برای دانشمندانی است که پروژه های مختلف تولید برق پاک و ارزان قیمت را طراحی می کنند.

بر اساس یکی از این پروژه ها که به شدت مورد توجه کارشناسان نیز قرار گرفته است، مقادیر هنگفتی برق تولید شده و از طریق کابلهای مخصوص به بریتانیا انتقال داده می شود تا نیاز دهها میلیون ساکن این منطقه شلوغ از جهان تأمین شود.

این پروژه ۶.۶ میلیارد دلاری ایسلند را به نقطه ای متمایز در دنیا برای سرمایه گذاری در تولید برق به روشهای پاک و ارزان قیمت تبدیل می کند.

از آن گذشته بریتانیا نیز وابستگی به مراتب کمتری به سوختهای فسیلی خواهد داشت.

این پروژه بین ۷ تا ۱۰ سال تکمیل می شود و در آن زمان می توان آن را به عنوان یکی از شاخص ترین پروژه های عظیم در تولید انرژی به روشهای پاک به شمار آورد.