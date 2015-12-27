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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲

در رقابت با متخصصان آسیایی صورت گرفت؛

کسب رتبه اول بورد پزشکی هسته ای آسیا توسط استاد پزشکی مشهد

کسب رتبه اول بورد پزشکی هسته ای آسیا توسط استاد پزشکی مشهد

دکتر نرجس خاتون آیتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه نخست بورد پزشکی هسته ای آسیا را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نرجس خاتون آیتی استادیار گروه پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آزمون بورد تخصصی این رشته که با حضور ۴۵ نفر متخصص از کشورهای مختلف آسیا و اقیانوسیه در کشور کره برگزار شد موفق شد با کسب بیشترین امتیاز در مراحل کتبی و شفاهی، رتبه نخست این آزمون را از آن خود کند.

دکتر نرجس خاتون آیتی پیش از این در سال ۲۰۱۱ موفق به دریافت بورد تخصصی پزشکی هسته ای در ایران شده و در سال ۲۰۱۲ نیز موفق به دریافت بورد این رشته در اروپا نیز شده است.

کسب عنوان پژوهشگر برتر در کشور فنلاند و  کسب جایزه ماری کوری ۲۰۱۴ کشور انگلستان از دیگر موفقیت های این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شمار می رود.

دکتر آیتی کارشناسی قرآن و حدیث بوده و حافظ ۱۸ جزء قرآن کریم و نگارنده سه کتاب با عنوان ۴۰ هفته انتظار (با موضوع دوران بارداری، جنین شناسی و اخلاق)، آیینه تا پنجره (مجموعه مقالات) و طبیب عشق (ترجمه احادیث قدسی) است.

کد مطلب 3010532
زهره بال

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 1
      پاسخ
      ایشون چندسالی هست مقیم استرالیا شدن

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