سایت فارسی اتحادیه جهانی کشتی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت روابط عمومی فدراسیون کشتی، سایت اتحادیه کشتی که پیش از این به سه زبان انگلیسی، فرانسه و روسی فعال بود، بخش فارسی را به عنوان چهارمین زبان رسمی اش راه اندازی کرد و اخبار این فدراسیون بین المللی از این پس به زبان فارسی نیز منتشر خواهد شد. البته زبان روسی این سایت تقریبا غیر فعال است و تنها بخش‌های انگلیسی، فرانسه و فارسی فعال هستند.

همچنین اتحادیه جهانی کشتی اولین فدراسیون بین المللی ورزشی است که صاحب زبان فارسی می شود.

نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی در رابطه با راه اندازی بخش فارسی سایت اتحادیه جهانی در پیامی اظهار داشت: " کشتی در ایران طرفداران زیادی دارد. نه تنها ایرانیانی که داخل کشور زندگی می‌کنند ،‌ بلکه ایرانی‌های سراسر جهان به کشتی علاقمند هستند. ما جامعه کشتی خانواده‌ بزرگی هستیم و بین ما هیچ تفاوتی وجود ندارد. من علاقمندم که همه مردم بخصوص ایرانی ها که علاقه زیادی به کشتی دارند، به سایت اتحادیه جهانی به زبان مادری شان دسترسی داشته باشند. ما می‌خواهیم یک فدراسیون بزرگ باشیم و ورزشمان را در تمام کشورها رواج دهیم. البته کشتی در ایران جریان دارد، اما باید سایت فارسی را راه‌اندازی می کردیم تا ایرانی‌ها هم از اخبار فدراسیون جهانی به راحتی مطلع شوند."

همچنین کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک نیز این اقدام اتحادیه جهانی کشتی را ارزشمند برشمرد و در پیامی اعلام کرد: " ایران از جایگاه ویژه ای در کشتی جهان برخوردار بوده و مخاطبان کشتی در ایران بی شمار هستند. راه اندازی بخش فارسی سایت اتحادیه جهانی کشتی نشان از توجه این فدراسیون جهانی به علاقه مندان و مخاطبان پرتعداد ایرانی است که امیدواریم اطلاع رسانی اخبار کشتی جهان به زبان فارسی، به گسترش و فراگیر شدن هر چه بیشتر این ورزش با اصالت منجر گردد."

رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی نیز در این باره گفت:"فدراسیون کشتی ایران، همگام با سیاست های اتحادیه جهانی کشتی و شخص ننادلالوویچ رئیس این اتحادیه گام بر می دارد و راه اندازی زبان فارسی سایت اتحادیه جهانی کشتی یک گام بسیار موثر در جهت تعامل و همکاری هر چه بیشتر بین اتحادیه جهانی کشتی و فدراسیون ایران می باشد."

گفتنی است علاقه مندان به کشتی می توانند از لینک زیر مستقیما وارد بخش فارسی سایت اتحادیه جهانی کشتی شوند:

https://unitedworldwrestling.org/fa