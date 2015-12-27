آسمان شهرهای بزرگ غبارآلود است/ بارندگی از اواسط هفته در غرب کشور

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی به خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، سامانه بارشی اوایل روز یکشنبه از مرزهای شرقی کشور خارج شده و تا روز سهشنبه جوی پایدار در اغلب مناطق کشور حاکم میشود.
احد وظیفه افزود: بنابراین تا اواسط این هفته با توجه به انباشت آلایندهها و همچنین پایداری و سکون نسبی جو، هوای شهرهای صنعتی و پر جمعیت تهران، کرج، اراک، قم، اصفهان و تبریز غبارآلود پیشبینی میشود.
به گفته وی از اواخر وقت روز سهشنبه و طی روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی دیگری از سمت غرب به کشور، در مناطقی از غرب، جنوب غرب، و به تدریج مرکز کشور، مجددا بارش آغاز خواهد شد.
بیشینه دمای هوای تهران امروز ۹ و کمترین دمای آن ۱ درجه سانتیگراد اعلام شده است. تهران امروز هوایی نیمهابری و غبارآلود خواهد داشت.
نظر شما