به گزارش خبرنگار مهر، اصغر وثوق ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به حضور پر رنگ خیرین در انجمن خیریه مهرانه زنجان اشاره کرد و افزود: در استان کمک های خیرین به انجمن مهرانه بسیار عالی است.

وی اظهار کرد: ۲۵ آذرماه سال جاری نهمین سال فعالیت مهرانه تمام شد و پا به دهمین سال فعالیت گذاشته است.

مدیر عامل انجمن خیریه مهرانه زنجان گفت: این خیرین هیچ گونه چشم انداز مادی ندارد و وجود خیرین در این انجمن خود یک دستاورد مهم است.

وثوق بر ساماندهی بیماران سرطانی در استان اشاره کرد و یاد آور شد: تمام بیماران سرطانی از سوی انجمن حمایت مادی می شوند.

وی با بیان اینکه شتاب ابتلا به سرطان در زنجان نسبت به سایر استان ها صفر است، گفت: ۵۰ درصد مرگ و میر بیماران سرطانی در استان با فعالیت مهرانه کاهش یافته شده است.

مدیر عامل انجمن خیریه مهرانه زنجان به حضور ۵۰ هزار خیر در انجمن خیریه مهرانه اشاره کرد و افزود:این حضورخود یک دستاورد و موفقیت بزرگ برای انجمن است که باعث ارائه خدمات درمانی بهتر به جامعه هدف می شود.

وثوق تصریح کرد: خیران زنجانی ماهانه ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان برای تامین داروی بیماران سرطانی هزینه می کنند.

وی با اشاره به فعالیت کلینیک درمانی مهرانه گفت: فاز اول این کلینیک با ۲۳ میلیارد تومان ساخته شده است.

مدیر عامل انجمن خیریه مهرانه زنجان گفت: در حال حاضر در کلینیک درمانی مهرانه تکنیک لیزر پنج نقطه که در خاورمیانه تاکنون وجود نداشته فعال است که حتی برای نصب دستگاه‌های این تکنیک درمانی فرانسوی‌ها به ایران آمدند که این روش در تشخیص بیماری سرطان بسیار مهم است.

وثوق افزود: خوشبختانه دستگاه سی‌تی اسکن جدید و پیشرفته‌ای در کلینیک مهرانه نصب شده که هزینه ۲۰ میلیارد ریالی آن توسط یک خیر پرداخت شد و دستگاه دوم رادیوتراپی نیز با هزینه ۴۹ میلیارد ریال توسط دو خیر تهیه و در کلینیک نصب شده است.

وی با بیان اینکه بیماری سرطان قابل پیشگیری است، تصریح کرد: این بیماری ۳۰ تا ۴۰ درصد قابل پیشگیری است.

مدیر عامل انجمن خیریه مهرانه زنجان افزود: بر اساس یک بررسی به عمل آمده در فاز اول بیماری سرطان ۶۰ تا ۷۰ درصد بیماران به صورت کامل بهبود می‌یابند.

وثوق افزود: بخش بستری در بیمارستان ولیعصر(عج) با کمک دانشگاه و هزینه مهرانه فراهم شده است و اخیرا بخش دو راه اندازی و کلینک شیمی درمانی خدمات لازم را ارائه می دهد.

وی تصریح کرد: مهمانسرای تهران در هفت سال گذشته به ۴۲ هزار نفر که به تهران اعزام شدند خدمات لازم را ارائه داده و زنجان اولین استان در کشور است که چنین خدماتی را در تهران ارائه می دهد.

مدیر عامل انجمن خیریه مهرانه زنجان افزود: تامین ۸۵درصد هزینه های دارو توسط خیرین پرداخت می شود و بیماران مشکلی برای تامین هزینه دارو ندارند.