انجام موفقیت آمیز دومین عمل جراحی جنین

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید آموزگار عضو تیم جراحی جنین دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام این خبر گفت: این عمل جراحی، بر روی یک جنین که دارای مشکل قلبی تشخیص داده شده بود، انجام شد.

دکتر آموزگار با بیان اینکه این عمل جراحی در کشورهای منطقه بی سابقه بوده است، ادامه داد: این جنین، دچار تنگی شدید دریچه ریوی و بطن راست قلب او، کوچک تر از حد طبیعی بود که در صورت انجام ندادن این جراحی، تا پایان عمر از مشکل قلبی رنج می برد.

وی با اشاره به انجام این عمل جراحی، به صورت گشاد کردن دریچه ریوی، با کمک بالون، افزود: این عمل جراحی در بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز انجام شد و توانستیم زمینه رشد بطن راست جنین را برای داشتن یک زندگی عادی پس از تولد، فراهم کنیم.

آموزگار از راه اندازی مرکز تحقیقات جنین در شیراز گفت که چهار سال پیش با حضور استادان گروه های جراحی کودکان، زنان، قلب اطفال، نورولوژی، یورولوژی و گروه دامپزشکی برای انجام برخی پژوهش ها، تشکیل شد.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در این مراکز ضمن تشخیص مشکلات جنین، کار درمان مواردی مانند تنگی دریچه قلب، دیافراگم، کلیه و مغز جنین پیش از تولد، انجام می شود.

آموزگار گفت: انجام جراحی قلب جنین در سن ۲۰ تا ۳۰ هفتگی می تواند توام با یک زندگی طبیعی برای او پس از تولد باشد؛ اما در صورت انجام ندادن این عمل، خطر مشکل قلبی تا پایان زندگی و حتی مرگ او وجود دارد که این جنین هم در سن مناسب، مورد عمل جراحی قرار گرفت.

وی با اشاره به نخستین تجربه انجام این عمل جراحی در شیراز، به عنوان نخستین مورد در کشورهای منطقه که روز گذشته هم با موفقیتی دوباره تکرار شد، افزود: نخستین مورد جراحی بر روی جنینی بود که با سلامت متولد شد هم اکنون سه سال سن دارد و در معاینه های دوره ای هم از سلامت او اطمینان یافته ایم.

این عضو تیم جراحی جنین در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یادآور شد: دکتر حمید فروتن، دکتر مریم کسرائیان، دکتر نسرین اسدی، دکتر سالاریان، دکتر ادراکی، دکتر بنانی، دکتر دیانت پور، دکتر حمیرا وفایی و دکتر الهه اللهیاری، دیگر اعضای این تیم جراحی بوده اند.