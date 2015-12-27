به گزارش خبرنگار مهر دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران صبح امروز یکشنبه ششم دی‌ماه با حضور جمع زیادی از فعالان این حوزه و با قرائت پیام‌های رئیس انجمن بین‌المللی روابط عمومی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل سالن همایش‌های هتل المپیک در تهران آغاز به کار کرد.

مهدی باقریان دبیرکل این کنفرانس در سخنانی با اشاره به موضوع اصلی دوازدهمین دوره کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی یعنی «آینده پژوهی روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با تاکید بر ایران ۱۴۰۴» گفت: در سال‌های اخیر بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ برای یک برنامه‌ریزی استراتژیک قدرتمند با هدف ساختن آینده ای بهتر، آماده می‌شوند. در برخی کشورها، سازمان ها و شرکت ها، کمیته‌ها و شوراهای مختلفی با مسئولیت فعالیت های پیش‌بینی و آینده پژوهی تشکیل شده است و تعداد گروه های تحقیقاتی و عملیاتی درگیر در این فرآیند مرتب در حال افزایش است.

وی افزود: متاسفانه در حوزه روابط عمومی آینده پژوهی هنوز جایگاهی ندارد با این حال اعتقاد داریم آینده پژوهی دارای منشائی مشابه در روابط عمومی است و آن نقشی است که متخصصان روابط عمومی از طریق آموزش، پژوهش و برنامه‌سازی و یکپارچه سازی فعالیت ها و برنامه‌های آینده نگارانه، می‌توانند ایفا کنند.

به گفته دبیر کل این کنفرانس، پیش‌بینی یکی از ابزارهای بسیار مهم برای متخصصان روابط عمومی در جهت درگیر شدن در مکالمات سریع در مورد مسائل آینده با استفاده از ایده‌های سازنده است.

باقریان اضافه کرد: متخصصان روابط عمومی باید برنامه‌ها و استراتژی های خود را براساس آنچه که می تواند آینده مثبت تر را برای مخاطبان و مشتریان و به طور کلی جامعه بشری تشکیل دهد، بپردازند چون این آینده همانگونه که می تواند حیات یک سازمان پویا را تضمین کند، می تواند شیرازه یک سازمان بی برنامه را از هم بپاشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین از اعطای گواهی مُعارف حرفه ای به حدود صد نفر از شرکت کنندگان در دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران بعد از اتمام این کنفرانس خبر داد.

در مراسم افتتاحیه این کنفرانس همچنین محمد مهدی مظاهری مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کنفرانس بین المللی روابط عمومی نیز در سخنانی با بیان اینکه در ایران روابط عمومی مشابه رشته های علوم انسانی مورد توجه جدی قرار نگرفته است تاکید کرد: با وجود گسترش روز افزون اطلاعات و ارتباطات، روابط عمومی نتوانسته چنانکه باید و شاید تاثیر شگرفی داشته باشد. در حالی که روابط عمومی در ایجاد بسترهای مشارکت ذهنی و علمی نقشی بنیادین دارد.

وی افزود: روابط عمومی در ایران نیازمند پویایی، برنامه ریزی و نگرش استراتژیک است و باید ماموریت های خود را تعریف، اهداف خود را مشخص و استراتژی خود را تبیین کند و مدیر روابط عمومی در یک سازمان نه در زیرمجموعه آن سازمان بلکه باید مجموعه ای مستقل در کنار رئیس سازمان باشد آن هم با ظرفیت ها لازم و مورد نیاز.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بازنگری در عملکرد روابط عمومی ها و نقش آنها را پس از گذشته سه دهه از انقلاب اسلامی ضروری خواند و گفت: روابط عمومی باید در محور تفکرمداری، مشارکت مداری و اطلاع یابی باشد و نواندیشی و نوگرایی و ابتکار مستمر در آن با پاسخگویی به افکار عمومی عجین باشد چراکه تنها را حل مشکلات این حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی از سوی روابط عمومی ها است.

مظاهری تصریح کرد: امروز روابط عمومی ها باید به کارهای بزرگی دست بزنند که مطابق با ارزش های جامعه باشد و چه در بخش خصوصی، چه عمومی و چه دولتی، باید به طرح ها و خواسته های ملی بپردازند که در این کار البته به پشتیبانی افکار عمومی نیاز دارند.

در مراسم افتتاحیه دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی همچنین برگزیدگان سیزدهمین دوره جوایز طلایی روابط عمومی ایران به شرح زیر معرفی شدند:

مقالات برتر: سعید رضا عاملی، حسن ربیعی

مدال روابط عمومی: سید هادی میرباقری

نرم افزار روابط عمومی: منصور شیخ الاسلامی

برنامه عملیاتی: محمد جواد کبیر

کمپین: رضا لیاقت ورز

مسئولیت اجتماعی: ناصر تقی زاده و محمد حاجی اقا زاده

فرهنگ سازی: حبیب الله رشید ارده، محسن نقی لو و فاطمه قدیمی حرفه

ارتباطات آنلاین: ناصر رزاق منش، رسول ساجدی و پژوهشگاه صنعت نفت

دیلپماسی شهری: محمد علی فرجی

ارتباطات رسانه ای: مهدی عزیزی ها

مدیریت رویداد: عارف دورقی

انتشارات: صادق سکری، علی اصغر سالمی، سید علی میر افضلی، علیرضا قانع، حامد جعفرزاده و معصومه طاهر خانی

کارشناس برتر: علی فصیحی

حامیان: مسعود بمانی پور، شهرام گیل آبادی، سعید جعفری، حسین شمس و طاهر شاه نظر