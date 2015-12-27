شرکتهای همشهری، شهروند و ارتباطات شهر ذیحساب ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر با اعلام این خبر گفت:‌ پیش از این با همکاری کمیسیون نظارت ۱۲ معیار برای انتخاب ذیحساب در نظر گرفته شده و در حال حاضر بر اساس همان معیارها ذیحسابان انتخاب می شود. البته این معیارها هنوز کامل نیست و ما به یک نظام نامه یکپارچه نیاز داریم تا وحدت رویه وجود داشته باشد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه اظهار داشت: ما برای اولین بار حدود سه هفته قبل از ذیحسابان سازمان ها و شرکت ها دعوت کردیم و خواستیم نظام نامه ای تدوین کنند. چرا که ما ذیحسابی را به طور سخت‌گیرانه دنبال می کنیم.

وی تاکید کرد: ذیحسابان کارمند شهرداری هستند و قانون هم به ما اجازه نمی دهد شرایط دیگری داشته باشند اما ما باید به مستقل شدن ذیحسابان کمک کنیم.

سرخو به عنوان مخالف یک فوریت این لایحه تصریح کرد: تاکنون حدود۲۰۰ ـ ۳۰۰ ذیحساب و قائم مقام ذیحساب را در شورا مصوب کرده ایم علی رغم اینکه باید ضابطه انتخاب ذیحسابان را در شورا مصوب می کردیم. از طرف دیگر ضرورت تغییر ذیحسابان شرکتها و سازمان ها چیست؟

انصاری با تاکید بر اینکه تعیین ضوابط و آیین نامه انتخاب ذیحسابان ضروری است، اظهار داشت: اینکار تعیین ذیحسابان را تسهیل می کند.

سروری نیز گفت: روند انتخاب ذیحسابان روند صحیحی نیست. ما طرحی را در دست بررسی داریم و این طرح زمینه ها را می تواند برای انتخاب نمایندگان تسهیل کند و اگر این لایحه به صورت عادی بررسی شود در این فرصت طرح ما آماده می شود.

تقی پور در دفاع از یک فوریت لایحه عنوان کرد: کسانی که با یک فوریت مخالفت می کنند مسلما با تعیین ذیحساب مخالف نیستند. هیچ شرکت یا سازمانی نباید بدون ذیحساب بماند و دوستان می توانند پیشنهادات خودشان را برای انتخاب ذیحساب بدهند و در کمیسیون این پیشنهادات بررسی می شود.

دبیر نیز توضیح داد: در شورای چهارم حداکثر ۷۰ ذیحساب در شورا بررسی شده است. این تغییرات به دلیل مصوبه ای است که ما در شورای چهارم گذرانده ایم و بر اساس آن ذیحسابان باید کارمند رسمی شهرداری باشند. در حالی که پیش از این هیچ کدام از شرکت ها و سازمان ها ذیحساب کارمند رسمی با تخصص مالی نداشتند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: علت تغییرات زیاد ذیحسابان در نظر گرفتن معیارهای جدید در شورای چهارم است. البته ما علت تعویض را از شهرداری سوال می کنیم. برای تغییر ذیحساب یا باید سه سال از زمان حضور ذیحساب گذشته باشد و یا دلیل موجه دیگری مثل تفاوت با معیارهای تعیین شده توسط شورا وجود داشته باشد.

امانی نیز درباره ذیحسابان معرفی شده توضیح داد: افراد معرفی شده کارمندان رسمی شهرداری هستند که جایگزین ذیحسابان قراردادی می شود. بعد از مناطق در سازمان ها و شرکت ها بر اساس مصوبه شورا ذیحساب رسمی مستقر خواهد شد و این کار در راستای اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران است.

در پایان پس از بررسی های انجام شده یک فوریت این لایحه به تصویب رسید.