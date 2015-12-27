حجت الاسلام علی ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه های هفته وحدت اظهار داشت: در روز نخست هفته وحدت در مسجد نبی اکرم(ص) شهرستان قصرشیرین محفل عزت بخش وحدت با حضور اقشار شیعه و اهل تسنن برگزار شد که در این گردهمایی وحدت الهی و دینی خود را با اتحادی قلبی نشان دادیم..

وی افزود: در خطبه نماز جمعه هفته وحدت نیز با سخنرانی ماموستا غلامی و امام جمعه قصر شیرین مباحث وحدت آفرین و اساسی قدرت اتحاد در پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران و سرافرازی ملت در این عرصه بیان شد.

حجت الاسلام ملکی خاطرنشان کرد: عصر امروز نیز مراسم بسیار بزرگی با عنوان «وحدت» باحضور اکثریت اقشار شهرستان با هماهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات شهرداری، سپاه پاسداران شهرستان قصرشیرین برگزار می‌شود و از مسئولان وحدت آفرین نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

امام جمعه شهرستان قصرشیرین ادامه داد: صبح فردا نیز در زورخانه پوریای ولی مراسم جشن باشکوهی به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم(ص) با حضور همه اقشار شیعه و سنی برگزار خواهد شد و عصر دوشنبه نیز مراسم ویژه ای در هیئت آل یاسین به مناسبت این ایام برگزار خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: در سه شنبه روز میلاد پیامبر اکرم(ص) نیز این شهرستان با برپایی ایستگاه‌های صلواتی در هیئت رزمندگان، حسینیه ها و مساجد به همت سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان و سایر دستگاه های اجرایی اهتمام خواهد داشت.

حجت الاسلام ملکی بیان کرد: در روز چهارشنبه نیز اجتماع برادران روحانیت شیعه و اهل تسنن در دفتر امام جمعه این شهرستان انجام و از فعالان وحدت آفرین در صف دفاع از نظام و ارزش‌های اسلامی تجلیل خواهد شد.

امام جمعه شهرستان قصرشیرین اظهار داشت: دنیای امروز اسلام بیش از هر زمان دیگری نیاز به اتحاد مسلمین جهان در برابر اقدامات گروهک های تکفیری دارد و باید با آگاهی از فریب‌های آنان از ارزش‌های نظام و انقلاب دفاع کنیم و با ایجاد همدلی بیشتر در همه احزاب و اقوام مذهبی قدرت ایمان و اتحاد خود را به آنها نشان دهیم.