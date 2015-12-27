به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران صبح امروز در مراسم افتتاحیه دوازدهمین کنفرانس بینالمللی روابط عمومی ایران که در سالن همایشهای هتل المپیک در تهران برگزار شد، در سخنانی با اشاره به فرا رسیدن هفته وحدت، به رسالتهای پیامبر(ص) در برگزیده شدنشان برای ابلاغ پیام الهی به مردم پرداخت و گفت: پیامبر(ص) برای این مبعوث شد که افکار عمومی را عوض کند و این زمانی بود که جامعه آن روز عربستان غرق در خرافات بود؛ آنها برای خودشان خداهایی درست کرده بودند از قبیل خوراکیها و اجسام و آنها را عبادت میکردند. روزی هم که قطحی میشد، این خداهای خودساخته را میخوردند و مجددا خدایی دیگر برای خودشان میساختند.
وی با اشاره به مسائلی مانند فخرفروشی برخی از مردمان آن دوره در سرزمین بعثت، به مسائل آباء و اجدادیشان، تعصبات نژادی که بین اعراب حاکم شده بود و خود را بر عجمها برتر میدانستند و همچنین فرهنگ مردسالاری که در این جامعه شکل گرفته بود، تاکید کرد. پیامبر(ص) مبعوث شد تا مردم را از راهی که رفته بودند، به صراط مستقیم برگرداند. عواملی هم که پیامبر(ص) را در انجام این کار به موفقیت نائل کرد، فداکاری، استقامت، مقاومت و ایثار ایشان بود.
حجتالاسلام شهیدی در ادامه پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) را هم در راستای تغییر نگرش مردم به پیرامونشان ذکر کرد و گفت: امام راحل توانست در کرامت انسانی و اخلاق اسلامی و والا نگه داشتن انسانها، اعتماد عمومی مردم در ایران و خارج از ایران را جلب کند و همه اقوام را نسبت به انقلاب علاقهمند کند، چرا که امام (ره) آمده بود تا به انسانها شرافت بدهد.
وی همچنین علت موفق نشدن توطئهگران علیه امام(ره) و انقلاب را در چند دهه گذشته، نقش موثر امام(ره) و بیداری مردم ایران ذکر کرد و در ادامه خطاب به فعالان عرصه روابط عمومی که در کنفرانس بینالمللی روابط عمومی حضور یافته بودند، گفت: امروز همین نقش را شما برعهده دارید، یعنی تنویر افکار و آگاهسازی جامعه. نقشی که امروز شما برعهده دارید، همان رسالتی است که پیامبر(ص) داشت و امام(ره) هم برای جامعه ما میخواست.
به گفته معاون رئیسجمهور، روابط عمومیها باید نسبت به مسائل و رویدادهای مختلف جامعه و افکار عمومی کاملا آگاه بوده و رابط و واسط جامعه و نظام باشند و بتوانند اهداف و افکار نظام را به مردم منتقل کنند.
حجتالاسلام شهیدی خطاب به فعالان این حوزه تاکید کرد: شما زمانی موفق میشوید که بتوانید آرامش را در جامعه به وجود آورید که این کار هم با ارائه اطلاعات صحیح به مردم و رعایت امانت در انتقال این اطلاعات میسر است. در واقع نقش روابط عمومیها در جامعه باید اعتمادسازی باشد و زینت اصلی آنها هم باید اخلاق اسلامی باشد.
وی در پایان گفت: در فضای ارتباطی امروز که در جامعه ما حاکم است، متاسفانه گاهی میبینیم اطلاعات نادرستی در اختیار جامعه گذاشته میشود که البته باید بکوشیم در این زمینه صداقت و اعتمادسازی را گسترش دهیم و روابط عمومیها باید آنقدر رشد کنند که به معتمد مردم تبدیل شوند.
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