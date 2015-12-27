به گزارش خبرگزاری مهر، در کنفرانس ملی «مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست» که از ساعت ۱۳ روز هفتم دی ماه با مشارکت سازمان‌های ذیربط در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود، دکتر مهدی زارع درباره مدیریت ریسک سوانح در محیط زیست شهری، دکتر کوچکیان فرد درباره نقش مشارکت و سرمایه اجتماعی و دکتر رفیعیان درباره خلاقیت، هوشمندی و رقابت پذیری سخنرانی خواهند کرد.

در این کنفرانس میزگردی تخصصی نیز با عنوان «کلانشهرها و محیط زیست، امروز-آینده» از ساعت ۱۴:۱۵ برگزار خواهد شد که به موضوعات زیر اختصاص خواهد داشت: جایگاه سیاست‌ها، قوانین، مجریان، نهادهای مدنی، مردمی و دانشگاه‌ها در مدیریت کلانشهرها در حوزه محیط زیست و با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران، سازمانهای مردم نهاد و دانشگاهیان.

علاقه‌مندان مي‌توانند جهت حضور در پانل سخنرانی کاربردی «مدیریت محیط زیست» و میزگرد تخصصی «کلانشهرها و محیط زیست، امروز-آینده» از طریق ارسال مشخصات شامل نام، نام خانوادگی، شغل، تحصیلات، تلفن همراه به سامانه تلگرام ٠٩٢١٣٩٦١٠٨١ و یا ایمیل fsan_co@yahoo.com و تایید دبیرخانه، به صورت رایگان در این پانل‌ها حضور یابند.

به حاضران گواهینامه اعطا خواهد شد و امتیاز استفاده رایگان از مجموعه‌ گردشگری گنج نامه همدان نیز به قید قرعه اعطا می‌شود.