به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی خاموشی در هم اندیشی مسئولان انجمن های اسلامی برتر کشور در ابتدای سخنانش با اشاره به آیه کریمه «وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَیْنَاکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا» گفت: این آیه در استمرار حرکت اصحاب کهف به پیامبر اسلام (ص) خطاب می‌شود که خود را مامور کن که شب و روز با کسانی باشی که خدای خواه هستند یعنی مساله اصلی آنها خداست. چشم از آنها برمگیر و همراهی با کسانی نکن که از یاد ما غافل هستند.

وی ادامه داد: وظیفه رهبری در نظام جمهوری اسلامی نیز این است که امت خود را از میان کسانی که ایمان قوی دارند برگزیند، آنها را تحویل بگیرد و با آنها بساط مملکت را پیش ببرد. وظیفه رهبران الهی احیای دین است. آنها دین را سکانداری می‌کنند و وضعیت جبهه خودی را در مقابل دشمنان رصد و دستورات الهی را به جامعه ابلاغ می‌کنند. کسانی به این دستورات عمل می‌کنند که خدای خواهند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: خداوند متعال علم داشته است که این موجودی که به نام انسان خلق کرده چیست. وقتی ملائکه اعتراض کردند چراموجودی خلق کردی که گناه می‌کند، به آنها فرمود من چیزی می دانم که شما نمی دانید. سپس به آدم اسما را یاد داد. در مورد مصداق این اسما بین مفسرین اختلاف است عده ای گفته اند که اینها همان اسامی دریاها و کوه ها و شهرها و غیره است. عده ای گفته اند اسامی صلحا مثل عیسی و موسی و لقمان است. عده ای دیگر گفته اند اسامی فسقه است مثل یزید و معاویه و... است. اما امام صادق (ع) می فرمایند اسما حسنی الهی ما هستیم.

خاموشی در بخش دیگری از سخنانش به مراسم اربعین حسینی اشاره کرد و یادآور شد: من مدتها پیش به روایتی از امام هادی (ع) برخورده بودم که زیارت اربعین علامت شیعه بودن است. زمان جنگ تحمیلی از خودم می پرسیدم یعنی روزی می آید که چنین چیزی میسر شود. امروز مراسم اربعین بزرگترین تظاهرات عالم است.

وی با تاکید بر اینکه امروز امام حسین (ع) مساله اصلی جهان است، اظهار کرد: اگر در نیجریه شعیان را ذبح می‌کنند، اگر بوکوحرام را درست کرده اند، اگر لیبی را پاره پاره کردند، اگر شاخ آفریقا را شکستند، اگر در سوریه وجب به وجب دارند عقب نشینی می‌کنند، همه اینها مفهوم دارد.

خاموشی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: انجمن اسلامی، مدافع آرمانهای امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و مکتب پویای فقه شیوه و فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با بیان این که ما هرگز فکر نمی کردیم که انقلاب اسلامی این همه دشمن متنوع داشته باشد، گفت: اتفاق جهان معاصر اتفاق عجیبی است؛ ما با دشمن یک هماوردی لحظه ای و غیرقابل پیشبینی داریم.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: حضرت آقا بعد از مطرح کردن واژه های کلیدی مثل تهاجم فرهنگی و شبیه خون فرهنگی امروز بحث نفوذ را مطرح می‌کنند. باید ببینیم در دو طرف جبهه چه کسانی قرار دارند. اگر دعوا سر پول و ثروت و سرزمین است؛ این یک جنگ صوری است. اما اگر در یک طرف خدا و در طرف دیگر نفی خدا باشد، تازه جبهه معنا پیدا می‌کند.

وی افزود: دشمن فکر می‌کند با استخدام مزدور می تواند ما را به عقب براند. آنها از چهره اسلام مخدوش استفاده می‌کنند تا جبهه مکتب (ع) اهل بیت را به عقب برانند. خیلی از اینها که عضو داعش هستند اصلا عرب و عرب زبان نیستند.

خاموشی تاکید کرد: مساله اصلی انجمن اسلامی انسان تراز انقلاب اسلامی است اگر از این مساله فاصله گرفته اید بروید درستش کنید. انسان تراز کسی است که خدای خواه است و رابطه اش با رهبر معظم انقلاب رابطه ای الفت آمیز است. برای رسیدن به این هدف باید جامعه ای مومن تشکیل بشود. هر چه مومن بیشتر باشد جامعه قوی تر می‌شود. باید در این زمینه مختصات جامعه اسلامی را بشناسیم. ضرورت اول خود حفظی است. تراز انجمن اسلامی این است که خودش از همه بهتر باشد.

وی با ارائه این پیشنهاد که هر انجمن اسلامی یک هیئت مذهبی داشته باشد، ادامه داد: اسلام مناسکی کفایت نمی کند، اسلام اجتماعی مهم است. خدا نگذرد از کسانی که می خواهند تشیع را به سمت اسلام مناسکی و تاریخی صرف سوق دهند.

خاموشی در بخش دیگری از سخنانش به تحلیل راه‌های نفوذ دشمن پرداخت و اضافه کرد: آیا دشمن نمی خواهد از ما یارگیری کند؟ آیا دشمن نمی‌خواهد در درون ما جبهه ای تشکیل دهد که ما در دو جبهه داخل و خارج درگیر باشیم. نفوذ در جهان تعریف ها و روش های متعددی دارد که باید شناسایی کنیم.

وی تاکید کرد: وقتی می‌گوییم ولی فقیه برای ما مصداق ولی فقیه مهم است. این مصداق حجت است. افراد محب ولی فقیه را شناسایی کنید. سعی کنید مجلس «انقلاب اسلامی» داشته باشید. این را رعایت کنید.

گفتنی است،هم اندیشی مسئولان انجمنهای اسلامی برتر سراسر کشور با موضوع انجمن های اسلامی؛ عامل وحدت و بصیرت و مقابله با نفوذ روز گذشته در مجتمع آدینه برگزار شد.