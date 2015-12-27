به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوید ادهم صبح یکشنبه در مراسم اختتامیه نخستین همایش ملی آموزش ابتدایی و تجلیل از مقام دکتر شکوهی اظهار کرد: دکتر شکوهی حدود دو سال ریاست شورای عالی آموزشوپرورش را بر عهده داشتند و ایشان اعتقاد عجیبی به این شورا داشتند.
وی با بیان اینکه این شورا بهمانند مجلس برای آموزشوپرورش است، بیان کرد: صورتجلسات این شورا نشان میدهد که بسیاری از تصمیمات مهم در مورد آموزشوپرورش در این شورا گرفته شده است.
وی به نقش دکتر شکوهی در تاریخ آموزشوپرورش کشور اشاره کرد و گفت: ایشان باور جدی به معلمان و آموزشوپرورش داشتند و ما امروز به نوع باورها و اعتقادات نیاز داریم.
نوید ادهم با بیان اینکه دکتر شکوهی نگاه تحولی به آموزشوپرورش داشت، عنوان داشت: سیستمی که در حال حاضر در آموزشوپرورش داریم مولد عصر مدرنیته بوده و متناسب با تحولات ارتقا پیدا نمیکند و نیازهای ما را پاسخ نمیدهد.
دبیر کل شورای عالی آموزشوپرورش باور جدی به نقش تربیتمعلم را از دیگر باورهای شکوهی عنوان کرد و افزود: ویژگی دیگر ایشان وفاداری به تربیت اخلاقی بود و معتقد بود که امروز جامعه ما بیشتر از هر چیز دیگری به تربیت اخلاقی نیاز دارد.
برطرف کردن آسیبهای اخلاقی را باید از آموزشوپرورش شروع کرد
وی اضافه کرد: امروز آسیبهای اخلاقی زیادی در جامعه داریم که اگر قرار است این آسیبها برطرف شود باید از آموزشوپرورش شروع کرد و این باوری بود که دکتر شکوهی نیز داشت.
نوید ادهم، آموزش ابتدایی را سنگ بنای دستیابی به آموزشوپرورش موفق و اثربخش دانست و گفت: در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش تاکید جدی بر الویت بخشی به آموزش ابتدایی شده است.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به جایگاه اصلی آموزش ابتدایی دو دسته عامل تأثیرگذار هستند، بیان کرد: بخشی از این عوامل بیرونی هستند که باید در محیط بیرونی انجام شود.
دبیر کل شورای عالی آموزشوپرورش ادامه داد: در کل نظام خطای استراتژیکی انجامشده و آن هم کوچک انگاری آموزشوپرورش بوده که باید نقش این مجموعه در توسعه کشور دیده شود.
وی با بیان اینکه در آموزشوپرورش هم دوره ابتدایی کوچک دیده شده است، بیان داشت: در حال حاضر توزیع منابع از دبیرستان شده که این هرم ما از ابتدایی تا دانشگاه هرم وارونهای است.
نوید ادهم با تاکید بر اینکه برنامه ششم فرصت مناسبی است که بتوانیم برای ارتقا دوره ابتدایی چارهاندیشی کنیم، گفت: در این راستا طرحها و برنامههایی ارائهشده که اگر به تصویب برسد امیدواریم ان چنان که بایدوشاید به این دوره توجه شود.
وی با اشاره به اینکه برای اقدامات نیاز است که در درون خود دوره ابتدایی صورت گیرد، بیان کرد: اگر عوامل بیرونی به جایگاه و اهمیت دوره ابتدای تاکید کنند اما خود دوره پتانسیل و توانمندی لازم را نداشته باشد به نتیجه نمیرسیم.
بازی توسعه را از دبستان و پیشدبستان شروع کنیم
وی ادامه داد: بهبیاندیگر ارتقا جایگاه دوره ابتدایی بر اساس مفاهیم سند بنیادی به توانمندی معلمان این دوره برمیگردد.
نوید ادهم با تاکید بر اینکه اگر معلمان این دوره بزرگ و صاحب اندیشه باشند به جایگاه خود میرسد، بیان داشت: امروز ما به خودباوری در معلمان و مربیان فعال در این دوره نیاز داریم.
دبیر کل شورای عالی آموزشوپرورش تاکید کرد: باور ما این است که اگر قرار است آموزشوپرورش در فرایند توسعه کشور نقشآفرینی کند باید بازی توسعه را از دبستان و پیشدبستان شروع کنیم و این یک تجربه جهانی است.
نظر شما