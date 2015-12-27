۶ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۴۰

بهترین نرم افزارهای آیفون معرفی شدند

۱۰ نرم افزار برتر گوشی های هوشمند آیفون در سال ۲۰۱۵ میلادی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهترین نرم افزاهای گوشی آیفون در سال ۲۰۱۵ میلادی  به شرحزیر معرفی شده اند:

Outlook: از این نرم افزار برای مدیریت اطلاعات شخصی استفاده می شود.

Snapshot: یکی از جالب ترین و بهترین نرم افزارهای اشتراک گذاری عکس است.

Google photos: با این نرم افزار می توانید عکس‌ها و ویدیوهای دستگاهتان را در بایگانی   Google Photos خودتان ذخیره کنید. این مورد می‌تواند شامل عکس‌هایی باشد که با دوربین دستگاهتان می‌گیرید و عکس‌هایی که در تلفن شما ذخیره می‌شوند.

Periscope : یک برنامه کاربردی است که به شما اجازه می دهد تا ویدیوهای جهان را به صورت زنده مشاهده کنید.

Pocket: بهترین راه ذخیره‌سازی و نمایش مقالات، ویدئوها و... است و هرگاه چیزی بر روی وب پیدا کردید و خواستید که بعدها آن را ببینید و مطالعه  کنید می توان از این نرم افزار بهره برد.

Enlight : این نرم افزار قدرتمند تمام کارهای ادیت تصاویر را اعم از ویرایش عکس (بریدن،کپی،…) و یا فیلتر گذاشتن  را انجام می دهد.

Dark sky : نرم افزاری است که احتمال بارش باران یا برف را پیش بینی می کند

Workflow : این نرم افزار که به نوعی مرکز مدیریت گوشی همراه شناخته می شود، از بیش از ۵۰ قابلیت برخوردار است.

Overcast: این نرم افزار هوشمند برای مدیریت پادکست ها است و این امکان را فراهم می کند که دانلود پادکست ها و پخش آنها بدون نیاز به اینترنت انجام گیرد.

علیرضا کمندی

