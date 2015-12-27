بهترین نرم افزارهای آیفون معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهترین نرم افزاهای گوشی آیفون در سال ۲۰۱۵ میلادی به شرحزیر معرفی شده اند:

Outlook: از این نرم افزار برای مدیریت اطلاعات شخصی استفاده می شود.

Snapshot: یکی از جالب ترین و بهترین نرم افزارهای اشتراک گذاری عکس است.

Google photos: با این نرم افزار می توانید عکس‌ها و ویدیوهای دستگاهتان را در بایگانی Google Photos خودتان ذخیره کنید. این مورد می‌تواند شامل عکس‌هایی باشد که با دوربین دستگاهتان می‌گیرید و عکس‌هایی که در تلفن شما ذخیره می‌شوند.

Periscope : یک برنامه کاربردی است که به شما اجازه می دهد تا ویدیوهای جهان را به صورت زنده مشاهده کنید.

Pocket: بهترین راه ذخیره‌سازی و نمایش مقالات، ویدئوها و... است و هرگاه چیزی بر روی وب پیدا کردید و خواستید که بعدها آن را ببینید و مطالعه کنید می توان از این نرم افزار بهره برد.

Enlight : این نرم افزار قدرتمند تمام کارهای ادیت تصاویر را اعم از ویرایش عکس (بریدن،کپی،…) و یا فیلتر گذاشتن را انجام می دهد.

Dark sky : نرم افزاری است که احتمال بارش باران یا برف را پیش بینی می کند.

Workflow : این نرم افزار که به نوعی مرکز مدیریت گوشی همراه شناخته می شود، از بیش از ۵۰ قابلیت برخوردار است.

Overcast: این نرم افزار هوشمند برای مدیریت پادکست ها است و این امکان را فراهم می کند که دانلود پادکست ها و پخش آنها بدون نیاز به اینترنت انجام گیرد.