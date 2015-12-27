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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۴۰

در اولین کنگره بین المللی تهران صورت می گیرد؛

ارائه آخرین دستاوردهای تشخیص و درمان بیماری های زنان

ارائه آخرین دستاوردهای تشخیص و درمان بیماری های زنان

دبیر اجرایی اولین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی، از ارائه تازه ترین دستاوردهای علمی در زمینه تشخیص و درمان بیماری های زنان در این کنگره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ساغر صالح پور با اشاره به برگزاری اولین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی، گفت: ۱۸ سخنران خارجی در این کنگره حضور خواهند داشت.

وی افزود: این کنگره با همکاری مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های زنان دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی زنان و مامایی ایران و گروه زنان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

صالح پور اظهار داشت: در این کنگره ۱۸ سخنران از آمریکا و اروپا به ایراد سخنرانی در زمینه تازه ترین دستاوردهای علمی در زمینه تشخیص و درمان بیماری های زنان می پردازند و سخنرانان ایرانی نیز همگی از اساتید طراز اول دانشگاه های کشور هستند که در این زمینه مطالب خود را ارائه خواهند کرد.

وی افزود: غربالگری در سه ماهه اول زندگی، بررسی هایی در مورد اختلالات نوزادی، بررسی های ژنتیکی و عدم لانه گزینی و سقط های مکرر ازجمله محورها و مباحثی است که در این کنگره به بحث و بررسی گذاشته می شود.

صالح پور اضافه کرد: در زمینه سرطان های زنان نیز، موضوعاتی مانند سرطان های دهانه رحم و حفظ باروری در سرطان ها و در حوزه مباحث جنرال زنان موضوعاتی مانند هورمون ها و قرص های ضد بارداری مورد بحث و تبادل نظر بین اساتید شرکت کننده قرار می گیرد.

دبیر اجرایی اولین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی، متخصصان زنان و ماماها را از جمله مهمترین گروه های هدف شرکت کننده در این کنگره برشمرد و گفت : برای متخصصان زنان شرکت کننده در این کنگره ۱۷ امتیاز بازآموزی و برای سایر گروه ها نیز امتیازاتی در نظر گرفته شده است.

صالح پور، هدف از برگزاری این کنگره را ارتقای سطح علمی جامعه پزشکی حوزه زنان عنوان کرد و افزود: امیدوارم از طریق تبادل اطلاعات بین متخصصان داخل و خارج از کشور و آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی در زمینه معاینات صحیح و راه های تشخیص و درمان بیماری ها در طول چهار روز برگزاری این کنگره این مهم میسر شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین دو کارگاه در مورد لیزر درمانی و لاپاراسکوپی به صورت ویدئوژورنال برای متخصصان زنان و فلوشیپ نازایی برگزار می شود.

اولین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۹۴ با حضور جمعی از متخصصان داخلی و خارجی حوزه زنان در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

کد مطلب 3010586
حبیب احسنی پور

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