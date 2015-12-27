ارائه آخرین دستاوردهای تشخیص و درمان بیماری های زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ساغر صالح پور با اشاره به برگزاری اولین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی، گفت: ۱۸ سخنران خارجی در این کنگره حضور خواهند داشت.

وی افزود: این کنگره با همکاری مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های زنان دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی زنان و مامایی ایران و گروه زنان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

صالح پور اظهار داشت: در این کنگره ۱۸ سخنران از آمریکا و اروپا به ایراد سخنرانی در زمینه تازه ترین دستاوردهای علمی در زمینه تشخیص و درمان بیماری های زنان می پردازند و سخنرانان ایرانی نیز همگی از اساتید طراز اول دانشگاه های کشور هستند که در این زمینه مطالب خود را ارائه خواهند کرد.

وی افزود: غربالگری در سه ماهه اول زندگی، بررسی هایی در مورد اختلالات نوزادی، بررسی های ژنتیکی و عدم لانه گزینی و سقط های مکرر ازجمله محورها و مباحثی است که در این کنگره به بحث و بررسی گذاشته می شود.

صالح پور اضافه کرد: در زمینه سرطان های زنان نیز، موضوعاتی مانند سرطان های دهانه رحم و حفظ باروری در سرطان ها و در حوزه مباحث جنرال زنان موضوعاتی مانند هورمون ها و قرص های ضد بارداری مورد بحث و تبادل نظر بین اساتید شرکت کننده قرار می گیرد.

دبیر اجرایی اولین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی، متخصصان زنان و ماماها را از جمله مهمترین گروه های هدف شرکت کننده در این کنگره برشمرد و گفت : برای متخصصان زنان شرکت کننده در این کنگره ۱۷ امتیاز بازآموزی و برای سایر گروه ها نیز امتیازاتی در نظر گرفته شده است.

صالح پور، هدف از برگزاری این کنگره را ارتقای سطح علمی جامعه پزشکی حوزه زنان عنوان کرد و افزود: امیدوارم از طریق تبادل اطلاعات بین متخصصان داخل و خارج از کشور و آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی در زمینه معاینات صحیح و راه های تشخیص و درمان بیماری ها در طول چهار روز برگزاری این کنگره این مهم میسر شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین دو کارگاه در مورد لیزر درمانی و لاپاراسکوپی به صورت ویدئوژورنال برای متخصصان زنان و فلوشیپ نازایی برگزار می شود.

اولین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۹۴ با حضور جمعی از متخصصان داخلی و خارجی حوزه زنان در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.