حکم غیرقطعی متهمان پرونده بیمارستان اشرفی خمینی شهر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، احمد خسرویوفا ضمن اعلام صادر شدن حکم دادگاه بدوی پرونده حادثه بیمارستان خمینیشهر اظهار کرد: این پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی به دادگاه ارسال و حکم غیرقطعی در خصوص متهمان آن صادر شد.
وی افزود: از آنجا که به موجب ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، دادگستری تنها مجاز به اطلاعرسانی احکام قطعی دادگاههاست و حکم صادره غیرقطعی بوده و اصحاب دعوی ظرف ۲۰ روز مهلت اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آن را دارند؛ از ذکر جزئیات بیشتر خودداری به عمل میآید.
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