به گزارش خبرنگار مهر، زبیده خدایی پیش از ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی سلامت و نشاط در خانواده که به مناسبت هفته وحدت در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان برگزار شد، با تاکید بر شناخت هر بیشتر پیامبر اسلام (ص) گفت: باید وجود این شخصیت نورانی و مبارک را شناخت و نیازهای‌مان را از او دریافت کنیم.

خدایی تصریح کرد: نبی اسلام (ص) اسوه استقامت، نشاط، شادابی و سلامت برای انسان ها است و با نگاه مجدد به سیره حضرت نبی (ص) می توان در مسیر و سبیل هدایت قرار گرفت و نیازهای‌مان را از سفره اهل بیت استخراج کنیم.

وی با انتقاد از اینکه تعدادی از جوانان برای ایجاد شادی و نشاط از قرص های افیونی استفاده می‌کنند، گفت: شادی در دین مورد توجه است، اما هدف اصلی نیست و ما خلق شدیم تا از شادی ها برای رسیدن به مقام والا استفاده کنیم.

خادم حرم مطهر حضرت معصومه (س) در ادامه گفت: زمانی که به حیات خلوت مردم به هر شکل و پوشش و نگرشی توجه می شود، به اين نتيجه می رسيم که همه دنبال گمشده ای هستند و گمشده‌شان خداست.

این مبلغه مذهبی افزود: اسلام برای شاد بودن پازل و نقشه راه زیبایی دارد و چینش و خوب چیدن کار ما است تا بتوانیم از تعامل جسم و روح خوب استفاده کنیم.

خدایی با اشاره به نگرانی و اضطراب های موجود میان نسل جدید گفت:‌ هیچ نسلی مانند امروز نگرانی و دلهره ندارد؛ تکنولوژی اگرچه دستاوردهای فراوانی داشته است، اما موارد تخریب آن بیشتر بوده است، دنیای تکنولوژی آسایش را فراهم کرده است اما آرامش ندارد.

این مبلغه مذهبی در ادامه افزود: اسلام نمی پسندد که انسان به تغذیه روح افلاکی توجه کند، اما از تغذیه جسم خاکی کوتاهی کند.

زبيده خدایی بهترین شیوه برای جلای روح را ذکر و نماز دانست و خاطرنشان کرد:‌ قلب ها جز با نام و یاد خدا آرام نخواهند شد و انسانی که نشاط دینی می خواهد نیازمند متصل شدن به منبع پر قدرت و نیرومندی است که آن ادای نماز است.

وی بیان کرد: عمل به دستورات حیات ‌بخش اسلام در بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه‌های اجتماعی، سلامت و تغذیه جسم و روح که برای آن دستورالعمل مشخص وجود دارد، عامل ایجاد شادی واقعی، باطنی و خداپسندانه است.

خدایی با تشریح چگونگی مراحل آفرینش حضرت آدم (ع) طی مدت ۱۲۰ سال و نقش شادی و نشاط روحی از طریق خلقت جسم انسان عنوان کرد: خداوند جسم را آفرید تا مرکوبی باشد برای روح که از طریق آن بتواند به شادی و نشاط دست یابد.

وی ادامه داد: مواد آلی و کانی و عنصرهایی که در زمین است وجود خاکی انسان را به سمت خود می‌کشاند و خصوصیات معنوی و اخلاقی روح نیز انسان را به سمت افلاک و عرش سوق می‌دهد تا با تکمیل این دو بعد زمینه شادی جسمی و روحی انسان فراهم شود.

وی اضافه کرد: در دین مبین اسلام سفارشاتی که در خصوص آداب غذا خوردن و رعایت برخی دستورات در خوردن و نخوردن توصیه شده‌است ریشه علمی داشته و مطابق با منافع مادی و معنوی برای سلامت انسان است که در نتیجه اثرات این تغذیه سالم منجر به شادی و نشاط روحی می‌شود.

گفتنی است این مراسم از سوی اداره تبلیغات اسلامی گرگان، کانون قرآن بیت الزهرا(س) گرگان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و کانون فرهنگی و مرکز قرآنی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.