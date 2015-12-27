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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹

معاون امور عمرانی استاندار قزوین:

غارهای قزوین به‌عنوان اثر طبیعی ملی معرفی می‌شوند

غارهای قزوین به‌عنوان اثر طبیعی ملی معرفی می‌شوند

قزوین- معاون امور عمرانی استاندار قزوین گفت: غارهای استان قزوین به‌عنوان اثر طبیعی ملی معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه غارشناسی استان صبح یکشنبه با حضور دستگاه‌های عضو در محل سالن جلسات دفتر معاونت عمرانی استانداری برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این نشست بیان کرد: غارها سرمایه‌های طبیعی و تاریخی هستند که اتفاقات گذشته را به ما نشان می‌دهند و به‌علاوه غارها پتانسیل‌های گردشگری و کارآفرینی استان بوده، بنابراین به حفاظت و توجه درزمینهٔ جذب سرمایه‌گذار نیاز دارند.

 رئیس کارگروه غارشناسی استان قزوین بیان کرد: مطالعه و برنامه‌ریزی برای ثبت غارهای استان به‌عنوان اثر ملی طبیعی باید در رأس امور ادارات مربوطه باشد.

سیاوش شمسی‌پور سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قزوین نیز اظهار داشت: تاکنون ۶ غار به نام‌های غار ولی گشنه رود، غار یله گنبد، غار سفیدآب، غار قلعه کرد آوج، غار عباس‌آباد و غار یخی انگول در استان شناسایی‌شده و دارای شناسنامه هستند.

وی ضمن اشاره به لزوم تأمین اعتبار برای شناسایی و انجام مطالعات درزمینهٔ غارها، تأکید کرد: فراخوان اعلام غارهای موجود در استان برای شناسایی از طریق فرمانداران، بخشداران و دهیاران اعلام و امور مربوط به ثبت غارها توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان انجام‌گرفته و برای معرفی غارهای استان با ویژگی‌های خاص خود و پتانسیل بالا باید اقدامات لازم صورت پذیرد.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قزوین تصریح کرد: دو غار سفیدآب و قلعه کرد دارای شرایط معرفی به‌عنوان اثر ملی طبیعی را دارد.

کد مطلب 3010591

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