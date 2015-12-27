به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه غارشناسی استان صبح یکشنبه با حضور دستگاه‌های عضو در محل سالن جلسات دفتر معاونت عمرانی استانداری برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این نشست بیان کرد: غارها سرمایه‌های طبیعی و تاریخی هستند که اتفاقات گذشته را به ما نشان می‌دهند و به‌علاوه غارها پتانسیل‌های گردشگری و کارآفرینی استان بوده، بنابراین به حفاظت و توجه درزمینهٔ جذب سرمایه‌گذار نیاز دارند.

رئیس کارگروه غارشناسی استان قزوین بیان کرد: مطالعه و برنامه‌ریزی برای ثبت غارهای استان به‌عنوان اثر ملی طبیعی باید در رأس امور ادارات مربوطه باشد.

سیاوش شمسی‌پور سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قزوین نیز اظهار داشت: تاکنون ۶ غار به نام‌های غار ولی گشنه رود، غار یله گنبد، غار سفیدآب، غار قلعه کرد آوج، غار عباس‌آباد و غار یخی انگول در استان شناسایی‌شده و دارای شناسنامه هستند.

وی ضمن اشاره به لزوم تأمین اعتبار برای شناسایی و انجام مطالعات درزمینهٔ غارها، تأکید کرد: فراخوان اعلام غارهای موجود در استان برای شناسایی از طریق فرمانداران، بخشداران و دهیاران اعلام و امور مربوط به ثبت غارها توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان انجام‌گرفته و برای معرفی غارهای استان با ویژگی‌های خاص خود و پتانسیل بالا باید اقدامات لازم صورت پذیرد.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قزوین تصریح کرد: دو غار سفیدآب و قلعه کرد دارای شرایط معرفی به‌عنوان اثر ملی طبیعی را دارد.