بیانیه هیات رزمندگان اسلام به مناسبت سالروز ۹ دی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت رزمندگان اسلام در آستانه سالروز نهم دی، بیانیه ای به شرح زیر صادر نموده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

۹ دی را باید یاد آور شد و پاس داشت؛ چرا که این روز از ایام الله در تاریخ پر فراز و فرود انقلاب اسلامی به شمار می‌آید. در این روز تاریخی، ملت ایران در پی هشت ماه فتنه و آشوب که محصول سرمایه گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های بیش از دو دهه‌ی دشمنان خارجی و عوامل داخلی آن‌ها بود با خلق حماسه‌ای ماندگار، عظمت، دینداری، بصیرت، موقع شناسی، ولایتمداری و حضور در صحنه درلحظه نیاز را به نمایش گذاشت.

بدون تردید، خلق چنین حماسه‌ای از سوی مردم ایران در روز ۹ دی سال ۱۳۸۸، به جز با عنایات الهی و امدادهای غیبی ممکن نبود. این حقیقت انکار ناپذیر در آن شرایط سخت و دشوار را رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) این چنین آشکار می سازند: «هرچه انسان در اطراف این قضایا فکر می کند، دست خدای متعال را، دست قدرت را، روح ولایت را، روح حسین بن علی (ع) را می‌بیند. این کارها ، کارهایی نیست که با اراده امثال ما انجام پذیرد؛ این کار خداست، این دست قدرت الهی است.»

آری، این دست قدرت الهی بود که در روز ۹دی، آحاد مردم را در سراسر کشور به صورت خود جوش به صحنه آورد و بزرگترین توطئه و عمیق ترین فتنه علیه انقلاب اسلامی و نظام ولایی را، در هم شکست و فتنه گران قدرت طلب و هواپرست را منزوی ساخت. مردم ایران در روز نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ ؛به جهانیان ثابت کردند که هرگاه ملتی در راه خدا به حرکت در آید و قیامش لله باشد، خداوند هم در لحظه های نیاز، این ملت را تنها نمی‌گذارد و از نصرت خود برخوردارش می‌نماید. در روز ۹ دی وعده الهی بر مبنای آیه شریفه ی "ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم" تحقق یافت و عظمت این نصرت طبق آیه شریفه "ان ینصرکم الله فلا غالب لکم" آشکار گشت.

فهم و درک این حقیقت؛ در گرو دست یافتن به شناختی صحیح، از فتنه ی عمیق و آمریکایی سال۸۸ است. آن فتنه عمیق و بزرگی که وقتی به پا شد، آمریکایی ها، صهیونیست‌ها و تمامی جریان‌های ضد انقلاب را، به این باور رساند که جمهوری اسلامی عمرش پایان یافته و با این فتنه فرو خواهد ریخت. بر همین اساس، بازخوانی فتنه به صورت مستمر، یک ضرورت است. هر چند فتنه گران، هواداران و طرفداران جریان فتنه و همچنین ساکتین فتنه و ساده اندیشان، تمایل به این بازخوانی نداشته و بر فراموش کردن آن نظر دارند.

فتنه ۸۸ را باید بازخوانی کرد و با کالبد شکافی صحیح و منطقی آن، عبرت و درس‌های برگرفته از این مقطع تاریخ انقلاب اسلامی را، برای بصیرت افزایی در تمامی سطوح جامعه مورد توجه قرار داد. فتنه ۸۸ در بستر جنگ نرم دشمنان و با طراحی و سناریونویسی آنان پدید آمد. در این فتنه، برخی از افراد و خواص بزرگ شده بر سر سفره نظام اسلامی، به دلیل گرفتار شدن در بند هوا و هوس‌های شیطانی، به راحتی فریب خوردند و در مسیر پیاده سازی نقشه شوم دشمنان به حرکت در آمدند.

فتنه وقتی پدید آمد که افرادی با سابقه خودی و انقلابی، مجری نقشه دشمن علیه ملت و نظام اسلامی شدند. در چنین شرایطی بود که فضای سیاسی کشور غبار آلود گشت، حق و باطل در هم آمیخت و نظام اسلامی بی رحمانه و ناجوانمردانه، با انواع و اقسام تهمت‌های بی پایه واساس، ازسوی کسانی که انتظار نمی‌رفت، مورد هجوم واقع شد. در چنین فضا و شرایطی بود که حوادث سال ۸۸ مرتبط با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پدید آمد.

پدید آوردگان فتنه در سال ۸۸ بر اساس مدل آمریکایی-اروپایی کودتاهای مخملی تجربه شده در برخی از کشورهای غیر همسو با غرب، با دروغ پردازی وادعاهای بی پایه و اساس به مقابله ی تمام عیار با نظام جمهوری اسلامی پرداختند دروغها و ادعاهایی از قبیل:

۱-افرادی با تظاهر به راست گویی و متنفر بودن از دروغ، خود با یک دروغ بزرگ مدعی تقلب در انتخابات شدند. جریان فتنه، با کار وتلاش چندین ماهه، زمینه ها وبسترهای لازم برای بیان چنین دروغی را فراهم ساخت و بازیگر اصلی این سناریو بر روی صحنه ، یعنی آقای موسوی با ادعای پیروزی در انتخابات با رای مردم، نظام جمهوری اسلامی را به جابه جایی آرای مردم متهم ساخت. جریان فتنه، در حالی موسوی را با این دروغش همراهی کرد که، نظام اسلامی به درستی امانت دار رای مردم بود و نتایج اعلام شده برای انتخابات مطابق آرای ریخته شده در صندوق‌های رای بود.

۲- جریان فتنه، مدعی طرفداری از حقوق مردم شد و با شعار دفاع از جمهوریت نظام و حقوق مردم، هوادارنش را به خیابان ها فراخواند لکن در واقع، این حرکت ماهیتش شورش اشرافیت قدرت طلب و دنیاگرا، در برابرجمهوریت نظام و آرای اکثریت مردم بود.

۳-جریان فتنه گر، به دروغ مدعی قانون گرایی بود و از قانون گریزی به عنوان یک خطر بزرگ برای کشور، ملت و نظام یاد می‌کرد، لکن خود پس از انتخابات و ناکامی در جلب رای اکثریت مردم، با تمام توان در برابر قانون ایستاد و تحت هیچ شرایطی حاضربه تن دادن به ساز و کارهای قانونی در کشور نشد.

۴- عوامل اصلی فتنه در داخل کشور، مدعی ولایتمداری بودند و بر فصل الخطاب بودن کلام رهبری تاکید می‌نمودند، لکن در عمل با تصور نتیجه بخش بودن لشکرکشی های خیابانی و رسیدن به خواسته خود مبنی بر باطل کردن انتخابات، نه تنها در برابر ولایت ایستادند، بلکه نظام ولایی را به جابه‌جایی آرای مردم متهم ساختند.

۵- کسانی که فتنه ۸۸ را به پا کردند، خود را طرفدار واقعی امام(ره) معرفی می‌کردند و دم از خط امامی بودن می زدند، لکن در عمل در برابر میراث امام ایستادند و چشمان خود را بر حرمت شکنی‌ها و اهانت‌های به حضرت امام (ره) بستند. این جریان مدعی خط امام(ره)، در طول هشت ماه فتنه و آشوب در کشور،از زبان آنانی که جنبش سبز می‌نامیدش، شعارهایی چون: «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، «نه شرقی، نه غربی، جمهوری ایرانی»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» را می شنیدند و نه تنها محکوم نمی‌کرد، بلکه آنان را مردم معرفی می کرد! چرا؟

این شعارها، با خط امام (ره) و حرکت اصیل توده‌های ملت معتقد به خط و مکتب امام(ره) چه نسبتی دارد؟

آری، در چنین فضایی بود که دشمنان خارجی با تمام توان به حمایت از جریان فتنه پرداختند و جریان ضد انقلاب به صحنه آمد و با ایجاد اغتشاش وآشوب، حمله به اماکن عمومی و دولتی، هجوم به حافظان نظم وامنیت، کشور را در شرایط سخت و دشواری قرار دادند. عبور جمهوری اسلامی از این شرایط، ممکن نبود مگر با حضور مردم در صحنه و مدیریت هوشمندانه، الهی و مدبرانه مقام معظم رهبری. این حضور به صورت خود جوش و فراگیر در سراسر کشور در نهم دی ماه ۱۳۸۸ انجام گرفت. مردم با حضور خود در صحنه برای دفاع از جمهوری اسلامی و تمامی ارزش‌های انقلاب اسلامی، طومار فتنه گران را در هم پیچیدند و دشمنان خارجی خوشحال از شرایط داخل ایران را یک بار دیگر به خاطر شکست نقشه‌ها یشان به عزا نشاندند و پس از شکست در فتنه سراغ تحریم نظام جمهوری اسلامی رفتند که ماحصل آن تحریم اقتصادی ۱۹۲۹ شورای امنیت بر علیه ملت همیشه در صحنه ی ایران بود.

واینک ملت ایران با گذشت ۶ سال از فتنه ۸۸ باید هوشیارتر از قبل باشد، زیرا فتنه گران شکست خورده در حال سر بر آوردن و تدارک فتنه‌ای دیگر هستند اما به آنان باید گفت: "و مکروا و مکرالله و الله خیر الماکرین"