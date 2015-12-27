  1. هنر
  2. تئاتر
۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲

نقد «بهمن» توسط کانون ملی منتقدان تئاتر

نقد «بهمن» توسط کانون ملی منتقدان تئاتر

نمایش «بهمن» نوشته و کار افروز فروزند ۷ دی‌ماه توسط کانون ملی منتقدان تئاتر نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون ملی منتقدان ایران در برنامه «دوشنبه های نقد تئاتر» فردا دوشنبه ۷ دی‌ماه به نقد و بررسی نمایش «بهمن» به نویسندگی و کارگردانی افروز فروزند می‌پردازد.

جلسه نقد و بررسی نمایش با حضور منوچهر اكبرلو و غلامی از اعضای کانون ملی منتقدان برگزار می‌‌شود.

کانون ملی منتقدان تئاتر در نظر دارد با همکاری مرکز هنرهای نمایشی در راستای گسترش کمی و کیفی نقد حضوری تئاتر کشور و با برنامه‌ریزی دقیق در قالب برنامه «دوشنبه‌های نقد تئاتر» هر هفته و با حضور منتقدان عضو کانون و عوامل اجرایی نمایش‌ها به نقد و بررسی یکی از نمایش‌های روی صحنه بپردازد.

سیما تیرانداز، نگار عابدی، علی عطایی پیرکوه، پژمان عبدی، محمدعلی حسینعلی پور، غزاله جزایری، علی باروتی، جواد پولادی، پژند سلیمانی، تایماز رضوانی، علیرضا زارع پرست، حامد فعال، فرهاد رشیدی و مهسا طهماسبی بازیگران این نمایش اند. همچنین پژمان عبدی دستیار اول کارگردان، برنامه‌ریز و مدیر تولید، سعید زارع دستیار دوم کارگردان، مهسا طهماسبی منشی صحنه، حمیدرضا جدیدی مدیر صحنه، هادی بادپا دستیار طراح صحنه، پیام صیادی طراح پوستر و بروشور، مصطفی قاهری و شیوا خدابخش عکاس، مهرانگیز قهرمانی امور رسانه و امیر قالیچی تبلیغات مجازی دیگر عوامل اجرایی این اثر نمایشی هستند.

نمایش «بهمن» به نویسندگی و کارگردانی افروز فروزند هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت ۱۹ در تالار سایه مجموعه تئاترشهر به صحنه می رود.

کد مطلب 3010599
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها