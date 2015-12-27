به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «وقتی صنم گریست» به کارگردانی فریبرز آهنین و مجید شیدا به بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه لوسآنجلس راه پیدا کرد. فیلم کوتاه «وقتی صنم گریست» پیش از این در جشنوارههای فیلم کوتاه تهران و رشد حضور پیدا کرده بود.
این فیلم همچنین در جشنوارههای بینالمللی زنان ارمنستان، فنیکس ملبورن استرالیا، Worldwide سنگاپور، کامبریا پرتغال و کسب جایزه بهترین فیلم در بخش بینالملل جشنواره ICP ENTERTAINMENT نیویورک نمایش داده شد و جایزه بهترین فیلم جشنواره بینالمللی فیلم «کامینهاس» کشور پرتغال را از آن خود کرد.
ایمان صالحی تصویربردار، علی بلیغی آهنگساز، پریسا شفیعی صداگذار، سیاوش رحمتی مدیرتولید از عوامل این فیلم کوتاه هستند. همچنین زهرا جزینی، الهام زنجانی و سحر پورخلیل از بازیگران فیلم کوتاه «وقتی صنم گریست» هستند.
فیلم کوتاه «وقتی صنم گریست» به تهیهکنندگی شهرداری اصفهان و مجریگری طرح انجمن سینمای جوانان اصفهان تولید شده است.
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