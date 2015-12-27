اهمیت حضور گسترده در انتخابات برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد صبح یکشنبه در جلسه هم ‌اندیشی با اصحاب رسانه، با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم در اسفندماه سال جاری، اظهار کرد: رسانه ها نقشی اساسی در برگزاری انتخاباتی پرشور دارند.

وی با اشاره به اینکه با تلاش رسانه ها شعور و شناخت انتخاباتی در جامعه ایجاد می شود، افزود: باید با اطلاع رسانی دقیق و شفاف در جامعه اعتمادسازی کرد.

وی بر لزوم حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: برگزاری انتخابات باشکوه بدون حضور رسانه ها غیرممکن است.

رئیس شورای قضایی استان کرمان با اشاره به نقش چند بعدی رسانه ها در انتخابات، تصریح کرد: رسانه ها باید اهمیت حضور گسترده در انتخابات را برای مردم تبیین کنند.

موحد ایجاد رقابت انتخاباتی، حفظ و تبلیغ ارزش های انتخاباتی را از جمله رسالت های رسانه ها دانست و ادامه داد: باید با شفاف سازی فرآیند انتخابات در جهت اعتمادسازی گام برداریم.

وی با تاکید بر لزوم برخورد و مبارزه با بداخلاقی های انتخاباتی افزود: یکی از دیگر رسالت های اصحاب رسانه تبیین توطئه های دشمنان برای احاد جامعه است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خواستار مبارزه رسانه ها با عوام فریبی و وعده های دروغین در جریان انتخابات شد و گفت: رسانه ها با تقویت وحدت و انسجام ملی زمینه حضور باشکوه مردم در انتخابات را فراهم آورند.

موحد با اشاره به لزوم پیشگیری از التهابات خطرناک در جامعه اظهار کرد: همگی باید در چارچوب مصالح و منافع عمومی کشور گام برداریم.

وی ادامه داد: از رسانه ها انتظار داریم ضمن رعایت قوانین در راستای افزایش آگاهی عمومی در خصوص انتخابات گام بردارند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خواستار استفاده از ادبیات امیدبخش و وحدت آفرین از سوی رسانه شد و افزود: باید با همکاری یکدیگر زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه را فراهم آوریم.

وی همچنین بر لزوم ایجاد زمینه بدون تبعیض برای نامزدهای انتخاباتی تاکید کرد و گفت: نگاه ما به انتخابات باید وظیفه گرایانه و منطبق بر قانون باشد.

موحد با تاکید بر لزوم پرهیز از نگاه کاسب کارانه به تبلیغات انتخاباتی، اظهار کرد: رسانه ها نهایت دقت را در منتشر نکردن مطالب موهن بکار گیرند.