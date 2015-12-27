به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، شاهین ایزدیار با کسب دو نشان برنز انفرادی و دو نشان نقره تیمی از مسابقات لهستان به کشور بازگشت. وی اکنون با کسب MQS یا همان حد نصاب ورودی بازی‌های پارالمپیک شانس حضور در این رقابتها را دارد.

ایزدیار در حال حاضر به طور انفرادی در مشهد تمریناتش را انجام می دهد تا شرایط بدنی خود را برای حضور در اردوهای بلندمدت آماده نگه دارد.

وی که ماه قبل موفق شد ورودی پارالمپیک ریو را از تورنمنت شنا در لهستان کسب کند ابراز امیدواری کرد که با کسب مدال به کشور بازگردد.

ایزدیار در گفتگو با سایت کمیته ملی پارالمپیک اظهار کرد: من تا فروردین به طور انفرادی به تمرینات خود ادامه خواهم داد و سپس به تهران می آیم تا در اردوهای بلندمدت حضور پیدا کنم. طبق گفته مسئولان انجمن شنا این اردوها سه هفته پرفشار و یک هفته استراحت خواهد بود تا کاملا برای حضور در پارالمپیک آماده شوم.

آیا شاهین ایزدیار شانسی برای کسب مدال در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ برای خود متصور است؟ وی در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: ببینید کار در رقابتهای سطح بالایی چون پارالمپیک بسیار دشوار است. درست است که شنا یک رشته رکوردی است و ما از عملکرد حریفان خود مطلعیم اما بعضی اوقات پیش می آید که یک شناگری که شما قبلا وی را ندیده اید در مسابقات شرکت می کند و بهترین نتایج را کسب می کند.

زهرا نعمتی موفق شد با شرکت در مسابقات افراد سالم جواز حضور در المپیک را کسب کند. آیا این امکان برای ایزدیار هم وجود دارد؟

وی در این خصوص اظهار کرد: من در ۱۰۰ متر قورباغه جزو نفرات دوم و سوم کشور هستم اما کسب رکورد ورودی شنا برای افراد سالم هم بسیار دشوار است. ضمن اینکه چون عمده فعالیت یک شناگر از طریق دستش صورت می گیرد و من از این ناحیه دچار معلولیت هستم کار بسیار دشواری است که بتوانم رکورد ورودی المپیک را کسب کنم با این حال نهایت تلاش خودم را انجام می دهم تا بهترین رنکینگ را به دست بیاورم.

ایزدیار افزود: من در سال ۲۰۱۴ در پاراآسیایی اینچئون موفق شدم رکورد ورودی پارالمپیک را کسب کنم اما چون این رقابتها مربوط به سال ۲۰۱۴ می شد در رقابتهای بین المللی لهستان حضور یافتم و موفق شدم جواز قطعی حضور در پارالمپیک ریو را به دست بیاورم.