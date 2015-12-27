انتقادثروتی ازبیکاری۲میلیون کارگر/دفاع ربیعی ازعملکرداقتصادی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سؤال موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این سؤال در مورد علت عدم اجرای طرح‌های مصوب دولت در سفر مقام معظم رهبری و عدم اجرای قانون استخدام مربیان فنی و حرفه‌ای کشور و نیز عدم اصلاح اعضای هیات مدیره پتروشیمی بجنورد و پایین بودن عملکرد اشتغال بود.

دولت برای حل مشکلات باید تصمیمات سخت و شجاعانه اتخاذ کند

در ابتدای جلسه علی ربیعی با تاکید بر اینکه بدون همدلی و همزبانی، قادر به حل مشکلات نخواهیم بود، گفت: حل بسیاری از مشکلات دولت نیازمند تصمیمات سخت و شجاعانه است. دولت باید در شرایطی که مشکلات زیادی را به ارث برده است، تصمیمات اساسی بگیرد که این امر نیازمند ائتلاف ملی است.

وی اصلاح یارانه‌ها، مقابله با فقر غذایی و پرداخت حقوق عقب‌افتاده اقشار ضعیف را از وظایف وزارتخانه‌اش خواند و گفت: بودجه عمرانی و تسهیلات بانکی دو موتور اقتصادی کشور هستند که به رغم سیاستگذاری‌های انجام گرفته، در عمل سوختی برای حرکت موتور اقتصادی کشور وجود ندارد.

ربیعی: دولت قبل منابع کشور را پیش‌خور کرده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه منابع اقتصادی پیش‌خور شده‌اند، گفت: متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی، بودجه عمرانی به بخش‌های دیگر انتقال یافته است. از سوی دیگر وام‌های بی‌حساب و کتاب دولت قبل، قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش داده است و بانک‌ها مطالبات معوق بالایی دارند.

ربیعی اظهار داشت: بخش خصوصی قادر به دریافت وام و بازپرداخت آن نیست و مشکلات زیادی برای احیا دارد.

وی با بیان اینکه با لغو تحریم‌ها، دولت به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جدید است، گفت: جامعه به سمت رانتی شدن رفته نه تولید‌گر بودن.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: باید احیای فرهنگ کار و ایجاد اشتغال در کوتاه مدت و میان مدت را دنبال کنیم.

ربیعی گفت: برای ایجاد هر یک درصد شغل، نیازمند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول هستیم.

انتقاد ثروتی از عدم اعطای سبد کالا به نیازمندان/کارمندان و قضات سبد کالا می‌گیرند

در ادامه موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین مصوبی وجود دارد که اجرا نمی‌شود. در قانون بودجه سال ۹۴، چهار هزار میلیارد تومان به بیکاران اختصاص یافت اما این بودجه عملیاتی نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از اظهارات وزیر راه مبنی بر اینکه مسکن مهر مزخرف است، گفت: با این اظهارات، دو میلیون نفر کارگر مسکن مهر بیکار شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه وزرا در قبال تصمیمات دولت مسئول هستند، گفت: دولت تمام همت خود را به کاهش تورم مصروف کرد؛ در حالی که برای ایجاد رونق اقتصادی باید بخشی از تورم را بپذیریم.

ثروتی خطاب به وزیر گفت: برای حذف شش میلیون نفر یارانه‌بگیر ثروتمند چه کرده‌اید؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به مصوبه بودجه برای اعطای سبد کالا به اقشار مستضعف، گفت: طبق قانون باید هر سه ماه یکبار به نیازمندان و کمیته امداد، سبد کالا اعطا کنیم. در برخی کشورها به ۴۰ میلیون نفر ماهانه سبد کالایی به ارزش ۲۰۰ هزار تومان می‌دهند. در کشور ما سبد کالا به ارزش ۵۰ هزار تومان هر چند وقت یکبار به کارمندان، قضات و اساتید دانشگاه داده می‌شود؛ در حالی که باید به روستاییان و نیازمندان اختصاص یابد.

وی در پایان از عدم اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری مبنی بر اختصاص هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات یارانه‌ای برای حل مشکلات مردم انتقاد کرد و گفت: وعده‌های شما و آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی اجرا نشده است.

دفاع سرسختانه ربیعی از عملکرد اقتصادی دولت در کاهش تورم

در ادامه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دفاع جدی از عملکرد دولت در کاهش تورم، گفت: من از اقدام دولت در کاهش تورم دفاع می‌کنم؛ تورم، اقتصاد کشور را بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی کرده بود. کارآفرینان منزوی شده بودند. باید برای ایجاد اقتصادی بی‌پویا، بی‌ثباتی‌ها را از بین برد.

وی ادامه داد: در بودجه چهار هزار میلیارد تومان برای‌ اشتغال و بودجه‌ای نیز برای استخدام مربیان فنی و حرفه‌ای در نظر گرفته بودید که محقق نشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز تاسف از وضعیت فقر در مناطق مرزی کشور، گفت: طی دو سال اخیر که مزد تامین اجتماعی از طرف ما تعیین شد، به صورت پی‌درپی هر سال ۲۵ درصد مزدها افزایش یافت و در سال سوم نیز ۱۵ درصد به حقوق آنها افزوده شد؛ این در حالی بود که در ابتدای دولت، فاصله تورم و حقوق تامین اجتماعی ۷۵ درصد بود و با راهکارهایی که ما پیش‌بینی کردیم، برای اولین بار مزد بر تورم پیشی گرفت.

ربیعی با بیان اینکه باید نظام حمایتی چند لایه برای زیر پوشش قرار دادن افراد نیازمند اتخاذ شود، گفت: در دولت یازدهم بیش از ۱۰ میلیون نفر که دارای حقوق کمتر از یک میلیون تومان بودند، بیمه شدند که ۸۰ درصد هزینه‌های آن بر عهده سازمان‌های بیمه‌گر است.

وی حمایت اجتماعی از کودکان، سالمندی پویا و بیمه اجتماعی را از برنامه‌های مهم این وزارتخانه خواند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به انتقادات ثروتی مبنی بر غیرشفاف بودن صندوق‌های بازنشستگی، گفت: در این زمینه اقدامات مهمی انجام شده است. پیش از این شرکت‌هایی با قیمت ۱۲ هزار میلیارد تومان فروخته شده بود که پنج میلیارد تومان آن نیز چک داده شده بود که اقدامات اساسی در این راستا انجام دادیم.

تماس تلفنی ربیعی با ثروتی / مشکل پتروشیمی و اشتغال را حل می‌کنیم

در ادامه ثروتی گفت: یکی از طرح‌های مصوب سفرهای دولت با مقام معظم رهبری به استان، طرح توسعه پتروشیمی بجنورد و تعهد شستا بود که به طور کامل اجرا نگردیده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: دستور شخصی وزیر در مورد اصلاح هیات مدیره پتروشیمی بجنورد، عملی نشده است.

وی خطاب به وزیر گفت: شما باید از حقوق بازنشستگان دفاع کنید. متاسفانه امروز گفتاردرمانی می‌شود اما در عمل اقدامی صورت نمی‌گیرد.

ثروتی اظهار داشت: برنامه‌ریزی دقیقی از سوی سازمان مدیریت و برنامه برای حل مشکلات نمی‌بینیم؛ هر سال برنامه و قوانین زیادی تصویب می‌کنیم اما ۳۰ درصد آن هم اجرایی نمی‌شود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای وزیر طی تماس تلفنی به بنده قول دادند مشکل شرکت پتروشیمی بجنورد، بازنشستگان و اشتغال جوانان حل شود، امیدواریم این قول‌ها اجرایی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از پاسخ‌های وزیر قانع شده‌ام.