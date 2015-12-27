تفاهمنامه همکاری ایزوایکو با باریکاردی روسیه امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه با حضور مجتبی خسرو تاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت پیش ازظهر یکشنبه به امضای حمید رضاییان مدیرعامل ایزوایکو و مدیرعامل کراسینه باریکاردی رسید. این در حالی است که وزیرصنعت روسیه نیز از امضای این تفاهم نامه ابراز رضایت کرد و بر حمایت از آن تاکید کرد.

مدیرعامل ایزوایکو پیش ازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این شرکت روسی بزرگترین کارخانه کشتی سازی روسیه است، گفت: باریکاردی در زمبنه ساخت انواع کشتی ها و کشتی های حمل مواد پتروشیمی و نیز ساخت و پشتیبانی سکوهای نفتی فعال است و امضای این تفاهم نامه گام بلندی در توسعه فعالیت های ایزوایکو خواهد بود.

رضاییان افزود: ۳ شاخص مهم این تفاهم نامه برای ما شامل بحث مهندسی، تبادل تکنولوژی و نیز بهره گیری از موسسه رتبه بندی بین المللی این شرکت است که نیاز ما را به قطعاتی که در کشور تولید نمی شود بر طرف می کند.

وی در خصوص اهمیت این تفاهم نامه گفت: با امضای این تفاهم نامه ما با برند ایزوایکو وارد روسیه و نیز بازارهای مشترک خواهیم شد . همچنین استفاده از موسسه رتبه بندی شرکت باریکاردی مزیت مهمی در این امر است که باعث می شود ما تمام تاییدیه های بین المللی را اخذ کنیم.

مدیرعامل کارخانه کشتی سازی کراسینه باریکاردی روسیه نیز در این خصوص گفت: با توجه به تفاهم نامه ای که به امضا رسیده می خواهیم همکاری خود را توسعه دهیم و در بخش های مختلف پروژه های جدیدی تعریف کنیم.

وی با بیان اینکه این شرکت هیچ محدودیتی برای فعالیت ندارد، تاکید کرد: با وجود مقر شرکت در آستاراخان است اما در شمال روسیه هم کار می کنیم و در برنامه های بین المللی، حمل کشتی به ویتنام نیز انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه آمادگی ارسال پیش ساخت ها و تجهیزات مورد نیاز کشتی سازی را داریم ، گفت: امکان ارسال این تجهیزات با انعقاد این تفاهم نامه فراهم است تا در ایران به آزمایش گذاشته شود.

وی با بیان اینکه زمینه های همکاری بسیار زیاد است، افزود: زمانی که سطح روابط دو کشور به این درجه رسیده است ما نیز آمادگی داریم با توجه به توانایی های شرکت در بخش های مختلف کشتی سازی و نیز ساخت سکوهای نفتی تجهیزات لازم را در اختیار ایزوایکو قرار دهیم. این در حالی است که دولت روسیه هم شرایط بسیار خوبی برای پشتیابی از شرکتهایی نظیر ما در خصوص فاینایس و بیمه انجام می دهد.

همچنین در ادامه معاون گسترش پروژه های انرژی و کلان سازمان گسترش هم در دیدار با مدبرعامل کشتی سازی کراسینه باریکاردی با بیان اینکه ایدرو حمایت کاملی از ایزوایکو دارد، گفت: پتانسیل های زیادی در این شرکت وجود دارد و ما از این شرکت حمایت ویژه ای داریم زیرا ایزوایکو را سرمایه ملی می دانیم.

دلیری با بیان اینکه بازاریابی مشترک بهترین زمینه برای آغاز همکاری این دو شرکت است، گفت: ایزوایکو در بخش ساخت سکوهای نفتی توانمندی های خود را به نمایش گذاشته است و بهترین زمینه همکاری با شرکت روسی برای ایزوایکو در خصوص ساخت کشتی است که نیازمند بازاریابی مشترک است. در این زمینه ارسال نامه مشترک برای مشتریان به منظور ارئه توانمندی ها و خدمات از جمله بیمه و فاینانس می تواند مشتریان را در خصوص عملکرد شما مطمئن سازد.