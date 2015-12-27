بیماران خاص در برج میلاد گردهم می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر امینی روز یکشنبه در نشست خبری همایش «آیین مهر محمدی(ص)» که قرار است روز سه شنبه هشتم دی ماه جاری در برج میلاد تهران برگزار شود، گفت: در این همایش بیش از دو هزار نفر از بیماران خاص، مددجویان و خیرین، به همراه جمعی از هنرمندان و ورزشکاران، حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به مشارکت حوزه هنری در برگزاری این همایش، افزود: انجمن خیریه ما قریب به ۵۷۰ بیمار خاص را در سراسر کشور تحت حمایت دارد، بطوریکه بابت هر بیمار ماهانه ۱.۵ میلیون تومان هزینه دارویی پرداخت می کند.

امینی با تاکید بر حمایت از خانواده های بیماران خاص، تصریح کرد: کمک های غیر نقدی نیز به اشکال مختلف به خانواده های بیماران خاص ارائه می شود.

وی، حمایت از بیماران خاص را توسط نمایندگان سیاسی دولت در استان های مختلف عنوان کرد و گفت: تامین هزینه درمان این بیماران، یکی از اولویت های انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص است.

امینی همچنین از همکاری جمعیت هلال احمر در تامین داروهای وارداتی بیماران خاص خبر داد و افزود: با توجه به اینکه محدودیت هایی در واردات داروهای خاص وجود دارد، در همین ارتباط انجمن خیریه ما از همکاری هلال احمر برای تامین داروهای خاص استفاده می کند.

در ادامه نیز احمد هوشنگی رئیس هیئت مدیره انجمن خیریه بیماران خاص با اعلام اینکه ۱۳۰ هزار بیمار خاص در تهران وجود دارد، گفت: متاسفانه این قبیل بیماران تا زمانی که دارو در اختیارشان باشد، مشکلی ندارند. اما، اختلال در تامین داروی آنها، موجب می شود که سلامت آنها به خطر بیافتد.

وی از بیماران تالاسمی، دیالیزی، ام اس و هموفیلی به عنوان بیماران خاص نام برد و افزود: انجمن خیریه ما ۱۱ سال است که در خدمت این بیماران است.

هوشنگی از تهیه کیک ۱۰۰ کیلویی در همایش آیین مهر محمدی(ص) خبر داد و گفت: قرار است در این همایش، فیلم محمد(ص) نمایش داده شود. ضمن اینکه آقای مجید مجیدی نیز قول داده اند در کنار بیماران حضور داشته باشند.